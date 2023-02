Organ Donation : अवयवदानाविषयी जागृतीसाठी उद्यापासून श्रेष्ठदान महाअभियान; दुसरे राज्यस्तरीय अधिवेशन

नाशिक : अवयवदानाविषयी असलेले गैरसमज दूर व्हावेत आणि अवयवदान, देहदानाविषयी सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी नाशिकमध्ये शनिवारी (ता. १८) व रविवारी (ता. १९) ‘श्रेष्ठदान महाअभियान’ हे राज्यस्तरीय अधिवेशन होत आहे.

‘मविप्र’च्या कर्मवीर रावसाहेब थोरात सभागृहात होणाऱ्या या अधिवेशनाचे उद्‍घाटन पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते होईल. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवारांच्या उपस्थितीत रविवारी समारोप होईल. (Shresthadan Maha Abhiyan from tomorrow to raise awareness about organ donation Second State Level Convention nashik news)

अवयवदानाविषयी राज्यभर विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या संघटनांनी एकत्रितपणे मृत्युंजय ऑॅर्गन फाउंडेशनची स्थापना केली. या संस्थेच्या माध्यमातून अवयवदानाची चळवळ चालवली जाते.

त्याचाच एक भाग म्हणून नाशिकमध्ये ‘श्रेष्ठदान महाअभियान’ होत असल्याची माहिती संघटनेचे संचालक डॉ. भाऊसाहेब मोरे, संयोजक सुनील देशपांडे, फेडरेशन आॉफ आॉर्गन अॅन्ड बॉडी डोनेशनचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम पवार, अशोक सोनवणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

दोन दिवसांच्या महाअभियानात शनिवारी सकाळी नऊ ते दहा या वेळेत जिल्हा रुग्णालय ते शालिमारमार्गे रावसाहेब थोरात सभागृहापर्यंत प्रभातफेरी निघणार आहे. सकाळी अकराला पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या हस्ते व ‘मविप्र’चे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे, आमदार हिरामण खोसकर यांच्या उपस्थितीत उद्‍घाटन होईल.

दुपारी एक ते सव्वादोनपर्यंत होणाऱ्या चर्चासत्रात सुनील देशपांडे, डॉ. रवींद्र कुटे, डॉ. भाऊसाहेब मोरे विचार मांडतील. दुपारच्या सत्रात वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ विचार मांडतील.

सायंकाळी ‘महादानाची लोकधारा’ या सांस्कृतिक कार्यक्रमांतर्गत लोकगीतांमधून अवयवदानाची जनजागृती करण्यात येणार आहे. रविवारीही विविध तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि दुपारी दोनला समारोप होईल. यासाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे प्रमुख पाहुणे असतील.