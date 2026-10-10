धुळे ः टुडे १ साठी, ॲंकर
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फोटो क्रमांक ः 31923
धुळे : पांझरा नदीकिनारी हत्ती डोहापुढील श्री चामुंडामाता मंदीर.
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चोटीलाच्या श्री चामुंडामाता ज्योतीचे आज आगमन
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शिवतीर्थस्थळी स्वागत : धुळ्यात श्री चामुंडामाता धर्मादाय ट्रस्टतर्फे नवरात्रोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १० : देवपूरमधील हत्ती डोह परिसरातील पांझरा नदीकिनारी असलेल्या श्री चामुंडामाता मंदिरात यंदा नवरात्रोत्सव भक्तिमय वातावरणात साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्त श्री चामुंडामाता धर्मादाय ट्रस्टतर्फे श्री चामुंडामाता मंदिरावर आकर्षक रोषणाई करण्यात आली असून, तयारी पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, गुजरात येथील चोटीला येथील श्री चामुंडामाता मंदिरातून प्रज्वलित करण्यात आलेली पवित्र ज्योत रविवारी (ता. ११) सकाळी आठनंतर धुळे शहरात दाखल होणार आहे. बडगुजर समाजासह कुलदैवत असलेल्या भाविकांतर्फे या ज्योतीचे स्वागत केले जाणार आहे.
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श्री चामुंडामाता धर्मादाय ट्रस्टतर्फे नवरात्रोत्सवानििमत्त नऊ दिवस विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवासाठी नवरात्रोत्सव समिती २०२६ ची स्थापना करण्यात आली असून, अध्यक्ष लोकेश सूर्यवंशी, स्वागत समिती अध्यक्ष विपीन बडगुजर नियोजन करीत आहेत.
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स्वागत सोहळा, शोभायात्रा
चोटीला मंदिरावरून आणली जाणारी ही ज्योत रविवारी सकाळी आठला धुळे शहरातील शिवतीर्थाजवळ दाखल होईल. तिथे तिचे स्वागत केले जाईल. त्यानंतर जुने धुळ्यालगत सुभाष पुतळ्यापासून ते श्री चामुंडामाता मंदिरापर्यंत सवाद्य ज्योतीची चैतन्यमयी वातावरणात शोभायात्रा काढण्यात येणार आहे. या ज्योतीचे पूजन आमदार अनुप अग्रवाल, माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, जयश्री अहिरराव यांच्यासह विविध मान्यवर आणि बडगुजर समाजबांधवांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.
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उत्सवाची जय्यत तयारी
नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पांझरा नदीकाठच्या मंदिर परिसरात भाविकांच्या स्वागतासाठी विविध सुविधा व जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी श्री चामुंडामाता धर्मादाय ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष पंढरीनाथ बडगुजर, मनोहर बडगुजर, प्रा. एच. आर. बडगुजर, संजीव बडगुजर, ॲड. सुरेश बडगुजर, अभियंता प्रदीप चव्हाण, मल्ल सचिन बडगुजर, लक्ष्मण बडगुजर, प्रा. प्रशांत बडगुजर, श्याम बडगुजर, अमित बडगुजर, माधुरी बडगुजर, अनिता बडगुजर, कोमल बडगुजर, निता बडगुजर, छाया बडगुजर, कल्पना बडगुजर, मनीषा बडगुजर, वंदना बडगुजर, कुसुम बडगुजर आदी परिश्रम घेत आहेत.