धुळे ः टुडे ३ साठी........प्रसंगी.....ॲंकर शेजारी.......कृपया बातमी चांगली घेणे......प्रसंगी वाळू चोरी ट्रक्टर कारवाई बाजूला ठेवणे
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लोगो छायाचित्र जागेची उपलब्धता, गरजेनुसार घेणे... क्रमांक ः 34167
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श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर
संस्थेस संत सेवा पुरस्कार
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धुळ्यासाठी अभिमानास्पद; शुभेच्छांचा वर्षाव
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किंवा
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श्री समर्थ वाग्देवता मंदिरास पुरस्कार
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धुळ्यासाठी अभिमानास्पद; साताऱ्यात उद्या गौरव सोहळा
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सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ३१ : श्री समर्थ रामदास स्वामींच्या वाङ्मयाचा आणि विचारांचा अखंड वसा जपणाऱ्या धुळे शहरातील नामांकित श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर या संस्थेच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. साताऱ्याच्या पवित्र भूमीत दिला जाणारा यंदाचा राज्यस्तरीय प्रतिष्ठित समर्थ संत सेवा पुरस्कार २०२६ हा श्री समर्थ वाग्देवता मंदिराला जाहीर झाला असून, त्यामुळे धुळ्याच्या सांस्कृतिक व अध्यात्मिक वैभवात मोलाची भर पडली आहे.
वारकरी संप्रदायाचे प्रबोधनकार प्रमोद महाराज जगताप यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. हा गौरव सोहळा रविवारी (ता. १) दुपारी साडेचारला साताऱ्यातील समर्थ सदन येथे होणार आहे. श्री समर्थ वाग्देवता मंदिराने गेली अनेक दशके समर्थ साहित्याचा अमूल्य संचय, सखोल संशोधन आणि प्रसारासाठी मोलाचे कार्य केले आहे. संस्थेच्या याच अतुलनीय योगदानाची दखल घेऊन हा राज्यस्तरीय सन्मान जाहीर करण्यात आला आहे. शहराच्या सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक वारशाला राज्य पातळीवर मिळालेल्या या उत्तुंग बहुमानाबद्दल जिल्ह्यासह साहित्यिक वर्तुळातून श्री समर्थ वाग्देवता मंदिर संस्थेवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरू आहे.