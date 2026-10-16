शिरपूर : पालिका वाहन लोकार्पण

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शिरपूर : नूतन वाहनांचे लोकार्पण करताना नगराध्यक्ष चिंतन पटेल, उपाध्यक्षा संगीता देवरे, संजय हासवानी, माधवराव पाटील आदी.
शहरातील स्वच्छता यंत्रणा अधिक सक्षम होणार
चिंतन पटेल : नगर परिषदेच्या स्वच्छता, स्वर्गरथ वाहनांचे लोकार्पण
सकाळ वृत्तसेवा
शिरपूर, ता.१६ : शहरातील स्वच्छता यंत्रणा अधिक सक्षम करतानाच नागरिकांना सार्वजनिक सेवांसाठी स्वर्गरथ वाहनाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. स्वच्छ आणि सुंदर शिरपूरच्या संकल्पनेला बळ देणारा हा उपक्रम असून नगरपालिकेच्या नागरी सुविधा विस्ताराच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे अशी माहिती नगराध्यक्ष चिंतन पटेल यांनी दिली.
येथील नगर परिषदेच्या ताफ्यात दाखल झालेली दोन अत्याधुनिक स्वीपर वाहने आणि स्वर्गरथ वाहन यांचे लोकार्पण नगराध्यक्ष पटेल यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
या वेळी उपनगराध्यक्षा संगीता देवरे, बांधकाम सभापती वासुदेव देवरे, नगरसेवक माधवराव पाटील, प्रशासकीय अधिकारी संजय हसवाणी, राजेश भोई, अनिल पाटील, स्वच्छता निरीक्षक सागर ओतारी आदी उपस्थित होते.
पटेल म्हणाले की, शहर स्वच्छता व सौंदर्यीकरण स्पर्धेत मिळालेल्या प्रोत्साहनात्मक बक्षीस अनुदानातून दोन नवीन स्वीपर गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी नगरपालिकेकडे तीन स्वीपर मशीन आणि तीन ट्रॅक्टर माउंटेड स्वीपर मशीन उपलब्ध आहेत. आणखी दोन स्वीपर गाड्यांची भर पडल्याने शहराच्या स्वच्छता व्यवस्थेसाठी उपलब्ध यंत्रसामग्रीत वाढ झाली आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, वर्दळीची ठिकाणे आणि सार्वजनिक परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी या गाड्यांचा उपयोग होणार आहे. रस्त्यांवरील धूळ आणि कचरा हटविण्याच्या कामाला यामुळे गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यांत्रिक साधनांचा प्रभावी वापर केल्यास स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्यास आणि स्वच्छता मोहिमेची कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होणार आहे.
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स्वर्गरथाची सुविधा
अंत्ययात्रेसाठी आवश्यक सार्वजनिक वाहन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नगर परिषदेच्या निधीतून स्वर्गरथासाठी नवीन चेसीस खरेदी केली असून त्यावर आवश्यकतेनुसार बॉडी बांधणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे वाहन प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होणार आहे. असे पटेल यांनी सांगितले.