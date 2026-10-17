कृषी क्षेत्रातील प्रगतीसाठी “श्वेता सचिन पवार” यांचे नेतृत्व; ‘Viyoni Agro Chemicals’ चा पुढाकार

कृषी, उद्योगातील नेतृत्व : श्वेता सचिन पवार
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पीक संरक्षण आणि पर्यावरणपूरक शेतीला प्राधान्य
कृषी क्षेत्रातील बदलत्या गरजा समजून घेत आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन आणि पर्यावरणपूरक शेतीला प्राधान्य देणाऱ्या श्वेता सचिन पवार या कृषी उद्योगातील एक महत्त्वाचे नेतृत्व आहेत. नाशिक येथील Viyoni Agro Chemicals India Pvt. Ltd. च्या संचालिका म्हणून त्या कंपनीच्या कामकाजात आणि कृषी क्षेत्रासाठी उपयुक्त उपाय उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नांत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. कृषीविषयक शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील दहा वर्षांचा अनुभव यांच्या बळावर कृषी उद्योगाच्या गरजांशी सुसंगत दृष्टिकोन विकसित करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
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श्वेता सचिन पवार यांनी बी. एस्सी. ॲग्रिकल्चर, एम.ए. आणि बी.एड. या शैक्षणिक पात्रता मिळवल्या आहेत. कृषी क्षेत्राचे ज्ञान, व्यवस्थापन कौशल्य आणि शिक्षणातून मिळालेली व्यापक समज यांचा उपयोग उद्योगाच्या विकासासाठी करण्यावर त्यांचा भर आहे. शेतीसमोरील पीक संरक्षण, पिकांचे पोषण आणि उत्पादनवाढीशी आव्हाने लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या गरजांशी सुसंगत कृषी उपायांना प्रोत्साहन देणे, हा त्यांच्या कार्यदृष्टीचा महत्त्वाचा भाग आहे.
त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत Viyoni Agro Chemicals India Pvt. Ltd. च्या उत्पादन श्रेणीमध्ये खते, बुरशीनाशके, तणनाशके, कीटकनाशके, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि वनस्पती वाढ नियंत्रकांचा समावेश आहे. शेतीशी संबंधित पूरक सेवा आणि आवश्यक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यावरही कंपनी लक्ष केंद्रित करते. पिकांचे संरक्षण आणि पोषण यांसाठी शेतकऱ्यांना विविध पर्याय उपलब्ध करून देणे, हे कंपनीच्या कार्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
आधुनिक उत्पादन सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण आणि संशोधन-विकास प्रक्रियांना कंपनीच्या कार्यात महत्त्व दिले जाते. स्थानिक शेतीच्या गरजांनुसार उपाय विकसित करताना उत्पादनांची गुणवत्ता, शेतातील सुरक्षितता आणि पर्यावरणावरील संभाव्य परिणाम यांचा विचार करण्यावरही भर दिला जातो. या दृष्टिकोनातून कृषी क्षेत्रातील आधुनिक गरजा आणि पर्यावरणपूरक शेती यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापनाचा अनुभव यांच्या आधारे श्वेता सचिन पवार कृषी उद्योगाच्या विकासात योगदान देत आहेत. तंत्रज्ञान, संशोधन आणि पर्यावरणीय सजगता यांना महत्त्व देत शेतकऱ्यांच्या गरजांशी सुसंगत उपायांना प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या नेतृत्वातून Viyoni Agro Chemicals India Pvt. Ltd. च्या कार्याला दिशा मिळत असून, आधुनिक, सक्षम आणि पर्यावरणपूरक शेतीच्या विकासाला हातभार लावण्याची संधी निर्माण होत आहे.
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