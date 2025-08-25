नाशिक

Nashik Crime : एकतर्फी प्रेमाचा भयानक शेवट; सिडकोतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन, दोघे संशयित अटकेत

Minor College Student Commits Suicide in Nashik : नाशिकच्या सिडको परिसरात एकतर्फी प्रेमातून बदनामी झाल्याने एका अल्पवयीन महाविद्यालयीन युवतीने आत्महत्या केली, याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे.
नाशिक: सिडकोतील अल्पवयीन महाविद्यालयीन युवतीने संशयितांनी एकतर्फी प्रेमातून केलेल्या बदनामीमुळे गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे, तर तिसरा संशयित पसार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

