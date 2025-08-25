Nashik Crime : एकतर्फी प्रेमाचा भयानक शेवट; सिडकोतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन, दोघे संशयित अटकेत

नाशिक: सिडकोतील अल्पवयीन महाविद्यालयीन युवतीने संशयितांनी एकतर्फी प्रेमातून केलेल्या बदनामीमुळे गळफास घेत आत्महत्या केल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे, तर तिसरा संशयित पसार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत. .गणेश माणिक भांगरे (वय २०), अक्षय मदन वरठे (वय २१, दोघेही रा. रामटेकडी झोपडपट्टी, तपोवन) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघा संशयितांची नावे आहेत. तर, संशयित अतिष राजकुमार वैद्य हा पसार असून, या तिघांविरोधात अल्पवयीन युवतीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा अंबड पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. तर, १७ वर्षीय अल्पवयीन पीडितेने गेल्या १२ तारखेला घरात गळफास घेत आत्महत्या केली होती..मयत अल्पवयीन युवती महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना, संशयित भांगरे हा तिच्यावर एकतर्फी प्रेमातून गेल्या २८ फेब्रुवारी २०२५ पासून सतत त्रास देत होता. त्याचा मित्र वरठे यांनी संगनमताने महाविद्यालयात येऊन तिचा पाठलाग केला. भांगरे याच्याशी प्रेमसंबंध ठेवण्यासाठी दोघा संशयितांनी तिच्यावर दबाव आणला तसेच तिच्यावर जबरदस्ती केली होती. तर तिचाच नातलग असलेल्या संशयित वैद्य याने तिच्याशी असलेल्या ओळखीचा गैरफायदा घेत एकतर्फी प्रेमातून तिचा इन्स्टाग्राम आयडी व पासवर्ड मिळविला. .त्याआधारे स्वत:च्या मोबाईलमध्ये तिचा ‘इन्स्टा’ आयडी सुरू केला. त्यावर त्याने, तो आणि मयत युवती हे प्रेमसंबंधात आहेत, असे भासविणारे बनावट फोटो तिच्याच इन्स्टा आयडीवर ठेवले आणि संशयित वरठे याच्या इन्स्टावर पाठविले. यामुळे संशयित भांगरे चवताळला आणि त्याने मयत युवतीला शिवीगाळ केली. या प्रकाराने तिची बदनामी झाल्याने ती तणावाखाली आली होती..Nashik Kapaleshwar Temple : दानपेटीच्या ताब्यावरून दोन गटांत हाणामारी; नाशिकच्या कपालेश्वर मंदिरात नवा वाद.याबाबत तिने तिघांकडून एकतर्फी प्रेमासाठी छळ होत असल्याचे आईला सांगितले होते. कुटुंबीयांकडून प्रतिबंध करण्याचे प्रयत्न सुरु असतानाच, तिने गेल्या १२ ऑगस्ट रोजी गळफास घेत जीवन संपविले. याप्रकरणी अंबड पोलिसांनी दोघांना अटक केली. तर तिसऱ्याचा शोध सुरू आहे. अधिक तपास सहायक निरीक्षक प्रताप गिरी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.