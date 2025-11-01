नाशिक

Agricultural News : द्राक्षाची पंढरी उद्ध्वस्त! सिद्ध पिंप्री गावात अतिवृष्टीमुळे ६५० हेक्टर द्राक्षबागा निष्प्रभ

Grape Hub Sidd Pimpree Faces Worst Crop Loss in Years : नाशिक तालुक्यातील सिद्ध पिंप्री या द्राक्षाच्या पंढरीतील शेतकऱ्यांनी अतिवृष्टी आणि सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे उत्पादन न आल्याने हताश होऊन २०० हेक्टरहून अधिक द्राक्षबागांवर कुऱ्हाड चालविली. द्राक्षबागांचे झालेले हे मोठे नुकसान नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यास पुरेसे आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
माडसांगवी: नाशिक तालुक्यातील पूर्व भागातील द्राक्षाची पंढरी म्हटल्या जाणाऱ्या सिद्ध पिंप्री गावात ७५० हेक्टरवर द्राक्षाची लागवड आहे; परंतु त्यातील ६५० हेक्टर द्राक्षबाग प्रचंड पावसामुळे निष्प्रभ ठरल्याने या भागातील सुमारे २०० हेक्टर बागांवर शेतकऱ्यांनी कुऱ्हाड चालविली आहे. जिल्ह्यातील एखाद्या गावातील एकाच पिकाविरोधातील हे नैराश्य द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यास पुरेसे बोलके ठरावे.

Nashik
maharashtra
rain
Farmer
Grapes
Monsoon
Agriculture Loss
agricultural news
cultivation

