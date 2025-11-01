Agricultural News : द्राक्षाची पंढरी उद्ध्वस्त! सिद्ध पिंप्री गावात अतिवृष्टीमुळे ६५० हेक्टर द्राक्षबागा निष्प्रभ

माडसांगवी: नाशिक तालुक्यातील पूर्व भागातील द्राक्षाची पंढरी म्हटल्या जाणाऱ्या सिद्ध पिंप्री गावात ७५० हेक्टरवर द्राक्षाची लागवड आहे; परंतु त्यातील ६५० हेक्टर द्राक्षबाग प्रचंड पावसामुळे निष्प्रभ ठरल्याने या भागातील सुमारे २०० हेक्टर बागांवर शेतकऱ्यांनी कुऱ्हाड चालविली आहे. जिल्ह्यातील एखाद्या गावातील एकाच पिकाविरोधातील हे नैराश्य द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यास पुरेसे बोलके ठरावे..सिद्ध पिंप्री हे सधन बागायती गाव असून एकूण १३७९ हेक्टर क्षेत्र बागायती आहे. काही क्षेत्रावर शासकीय जमिनीचे वनीकरण विभाग असून ७५० हेक्टर वर द्राक्ष बागेची लागवड आहे. दरवर्षी या भागातून निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादित होतात. यंदा मात्र द्राक्ष वेलीना सूर्यप्रकाश न मिळाल्यामुळे गर्भधारणा झाली नाही, त्यात पावसाचे संकट कोसळले..द्राक्ष पिकास एकरी दोन ते अडीच लाख रुपये खर्च शेतकऱ्यांचा वाया गेल्यामुळे ती भर कुठून मिळणार याचाही विचार शेतकरी करत आहेत. ६५० हेक्टर द्राक्ष बागेला माल न आल्यामुळे २०० ते २२५ हेक्टर द्राक्ष बागेवर शेतकऱ्यांनी कुऱ्हाड चालवली आहे..अजूनही कितीतरी शेतकरी द्राक्ष बाग तोडण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. सततच्या पावसामुळे द्राक्ष शेती यावर्षी पूर्णपणे तोट्यात गेल्याने द्राक्ष उत्पादक हवालदिल आहेत. वाया गेलेल्या ६५० हेक्टरचा विचार करता द्राक्ष शेतीला किती मोठा फटका आहे. याची कल्पनाच केलेली बरी..Local Megablock: रेल्वेमार्गावर तब्बल ७८ दिवसांचा ब्लॉक, लोकल वाहतूक ठप्प होणार; प्रवाशांचे हाल! .द्राक्ष शेतीचा विचार केल्यास मेपासून सततच्या पावसाने द्राक्ष उत्पादक शेतकरी उत्पादनापासून दुरावला जाणार आहे. शासनाने द्राक्ष शेती उभी करण्यासाठी तत्काळ मदत करावी. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा जोमाने उभा राहू शकतो.- अरुण राजोळे, शेतकरी, सिद्ध पिंप्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.