नाशिक

भोंदू अशोक खरात यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ

भोंदू अशोक खरात यांच्या पोलीस कोठडीत वाढ
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खरातला चार दिवसांची पोलिस कोठडी व्यापार वृद्धीसाठी ‘सिद्ध खड्या’ची अंगठी देत आर्थिक फसवणूक सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.२ : व्यापारात मोठी वाढ होईल, असे आमिष दाखवून बनावट ‘सिद्ध खड्या’ची अंगठी देत आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अशोक खरात याला जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २) आणखी चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. नेवासा येथील कापड व्यावसायिक राजेंद्र भागवत यांना व्यापारवृद्धीचे आमिष दाखवून खरात याने सोन्याच्या अंगठ्या आणि सुमारे अडीच लाख रुपयांची रोकड घेतल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर भागवत यांना ‘सिद्ध खड्या’ची अंगठी देण्यात आली. मात्र, ती अंगठी धातूची असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सरकारवाडा पोलिसांनी बुधवारी (ता. ३०) खरात याला ताब्यात घेतले होते. शुक्रवारी पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी आणखी पाच दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली. आर्थिक व्यवहार, फसवणुकीची पद्धत आणि अन्य बाबींचा तपास करण्यासाठी तसेच आरोपीकडून आणखी माहिती व पुरावे मिळण्याची शक्यता असल्याने कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला. बचाव पक्षाने तपास मोठ्या प्रमाणात पूर्ण झाल्याचे सांगत कोठडीला विरोध केला. दरम्यान, खरात याच्याविरुद्ध सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात आर्थिक फसवणूक व अत्याचाराचे एकूण दहा गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयाला दिली. अन्य प्रकरणांत तो न्यायालयीन कोठडीत असल्याचेही सांगण्यात आले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने खरातला आणखी चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. प्रकरणाचा पुढील तपास सरकारवाडा पोलिस करीत आहेत.

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