सुधारित बातमी : सोने बातमी

चांदी दोन हजारांनी महागली
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जळगावला सोन्याचे भाव स्थिर
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १९ : सुवर्ण बाजारात आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १९) सोने- चांदीच्या भावात पुन्हा वाढ झाली. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला सुवर्ण बाजारात भाव वाढले आहेत.
साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या दसऱ्याचा सण मंगळवारी (ता. २०) आहे. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर अनेक जण सोने- चांदीचे दागिने खरेदी करतात. दरम्यान, गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीपासून सोने व चांदीचे भाव कमी झाले होते. दसऱ्याच्या मुहूर्तावर सोने- चांदी खरेदी करण्याची संधी खरेदीदारांना मिळणार आहे. दसऱ्याला भावाचा विचार न करता खरेदीदार सोने व चांदीचे दागिने खरेदी करतात, असे सराफ व्यावसायिकांनी सांगितले. सोन्याच्या आकारातील आपट्याची पाने खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे.
शनिवारी (ता. १७) सोन्याचा भाव एक लाख ४६ हजार ५०० रुपये (प्रतिदहा ग्रॅम, विनाजीएसटी) होता. सोन्याचे भाव मागील तीन दिवसांपासून स्थिर आहेत. मात्र, चांदीच्या भावात सोमवारी वाढ झाली आहे. चांदीचे भाव दोन लाख १२ हजार (प्रतिकिलो विनाजीएसटी) रुपयांवर होते. त्यात सोमवारी भाव दोन हजार रुपयांनी वाढून चांदी दोन लाख १४ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.