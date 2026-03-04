नाशिक

Girish Mahajan : नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर कुंभमेळ्याचा 'मास्टर प्लॅन'; मंत्री गिरीश महाजन आणि संघ पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक

RSS Extends Support for Nashik-Trimbakeshwar Simhastha 2026 : आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षित, सुनियोजित व पर्यावरणपूरक व्हावा, यासाठी संघ परिवार आग्रही आहे. सिंहस्थाच्या नियोजनात शासन-प्रशासनाला सहकार्याची भूमिका असेल, अशी ग्वाही संघ पदाधिकाऱ्यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: प्रयागराज महाकुंभमेळ्यात भाविकांच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरणपूरक मेळ्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातील विविध संस्थांनी पुढाकार घेत योगदान दिले. आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळा सुरक्षित, सुनियोजित व पर्यावरणपूरक व्हावा, यासाठी संघ परिवार आग्रही आहे. सिंहस्थाच्या नियोजनात शासन-प्रशासनाला सहकार्याची भूमिका असेल, अशी ग्वाही संघ पदाधिकाऱ्यांनी कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांना दिली.

