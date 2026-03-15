विकासाची शर्यत की वादांची सावली?

धर्म, संस्कृती आणि परंपरेचा अद्वितीय संगम असलेला सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या सात महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसरात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे वेगाने उभी राहत असताना त्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीवरून वादविवादही रंगू लागले आहेत..मांचा दर्जा, गुणवत्ता आणि वेळेत पूर्णता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना शासनानेही आता कडक भूमिका घेतली आहे. विकासकामांमध्ये हेतुपुरस्सर अडथळे आणणाऱ्यांवर कारवाई, प्रसंगी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा देत प्रशासनाला 'अॅक्शन मोड'मध्ये काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या भूमिकेमुळे वाद शमतात की आणखी तीव्र होतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार असले तरी किमान नाशिकच्या विकासाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होते..दर १२ वर्षांनी येणारा सिंहस्थ- कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून, तो देश-विदेशातून लाखो भाविकांना आकर्षित करणारा जागतिक स्तरावरील महोत्सव आहे. साधू-महंत, आखाडे, पर्यटक आणि भाविक यांच्या मोठ्या लोंढ्यामुळे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसरात अभूतपूर्व गर्दी होते. त्यामुळे वाहतूक, निवास, स्वच्छता, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नियोजन करणे अत्यावश्यक असते..याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने सिंहस्थाशी संबंधित सुमारे २२ हजार १८१ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली आहे. रस्ते, पूल, रिंगरोड, घाट विकास, साधुग्राम, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, व्यवस्था आणि शहर सुशोभीकरण यांसारख्या विविध प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. .मात्र, मंजुरी मिळालेल्या या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे येताना दिसतात. विशेषतः भूसंपादनाचा मुद्दा हा सर्वांत मोठा अडसर ठरला आहे. रिंगरोड, नवीन घाट, अंतर्गत रस्ते आणि काही महामार्ग प्रकल्प जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत अडकले. शेतकऱ्यांचा विरोध, मोबदल्यावरील मतभेद आणि पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्न यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढला आहे..भूसंपादनाचा पेचसिंहस्थासाठी उभारण्यात येणाऱ्या साधुग्रामसाठी होणारी वृक्षतोड आणि त्यावरील मोबदल्याचा प्रश्नही वादग्रस्त ठरला आहे. स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून आक्षेप नोंदविले जात असताना साधू-महंतांकडूनही काही सुविधांबाबत नाराजी व्यक्त केली जाते. या सर्व परिस्थितीत प्रशासनासमोर दोन टोकांमध्ये समतोल साधण्याचे आव्हान आहे. एकीकडे स्थानिकांना न्याय देणे आणि दुसरीकडे सिंहस्थासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत कामे वेळेत पूर्ण करणे. महसूल विभागावर अधिग्रहणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी वरून पाठपुरावा सुरू असला तरी प्रत्यक्ष पातळीवर शेतकऱ्यांच्या विरोधाची धार कायम आहे. परिणामी, वेळेत कामे मार्गी लावणे हेच प्रशासनासमोरील सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे..वेळ कमी, कामे मोठीसिंहस्थाला अवघे सात महिने उरले असताना आतापर्यंत किमान ५० टक्के कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, शासकीय प्रक्रियेतील विलंब, निविदा प्रक्रिया, तांत्रिक अडथळे आणि भूसंपादनातील गुंतागुंत यामुळे अनेक प्रकल्प अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. 'शासकीय काम आणि सहा महिने थांब' या प्रचलित उक्तीची प्रचीती पुन्हा एकदा येत असल्याची टीकाही स्थानिक स्तरावरून केली जात आहे. त्यातच काही गटांनी सिंहस्थाच्या निमित्ताने विविध मागण्यांवरून आंदोलनाची भूमिका घेतल्याने कामांचा वेग आणखी मंदावण्याची भीती व्यक्त होत आहे..राजकीय आरोप-प्रत्यारोपसिंहस्थासाठी होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चावरून विरोधकांनीही सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. कामांचा दर्जा, निविदा प्रक्रिया आणि निधीच्या वापरावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. वाढता राजकीय दबाव आणि स्थानिक पातळीवरील असंतोष यामुळे सिंहस्थाच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची चिन्हे दिसू लागली. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट इशारा देत कामांमध्ये हेतुपुरस्सर अडथळे आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. ठेकेदार, कंपन्या किंवा कोणत्याही पातळीवरील अडथळ्यांवर शासन कठोर भूमिका घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे..कडक भूमिकेचा परिणाम?मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे प्रशासनाला वेगाने निर्णय घेण्याचे बळ मिळण्याची शक्यता आहे. प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्याचा अनुभव लक्षात घेता नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसरातही मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उर्वरित कालावधीत कामांना गती देणे अपरिहार्य ठरेल. तथापि, विकासकामांना गती देताना स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. .कारण सुरक्षित, सुव्यवस्थित आणि यशस्वी कुंभमेळा पार पाडण्यासाठी नाशिककरांचे सहकार्य अत्यावश्यक आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा हा नाशिकच्या धार्मिक परंपरेचा अभिमान असला, तरी तो शहराच्या विकासासाठीही मोठी संधी आहे. वाद, आंदोलन आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांच्या पलीकडे जाऊन शासन, प्रशासन आणि स्थानिक नागरिकांनी समन्वय साधला तरच हा महोत्सव खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरेल. आता उरलेला काळ कमी असला, तरी योग्य नियोजन आणि ठोस निर्णयांमुळे सिंहस्थाचे काम वेळेत पूर्ण होऊन नाशिकच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सिंहस्थासाठी प्रमुख विकासकामेसुमारे २२,१८१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरीरिंगरोड आणि अंतर्गत रस्त्यांचे जाळेगोदावरी घाटांचे विस्तारीकरण व सुशोभीकरणसाधुग्रामची उभारणी आणि सुविधापाणीपुरवठा, स्वच्छता व मलनिस्सारण व्यवस्थावाहतूक व्यवस्थेसाठी पूल व महामार्ग प्रकल्पशहर सुशोभीकरण व पर्यटन सुविधा. 