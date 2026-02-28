नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिकच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन; कुंभमेळ्यात आदिवासी कला आणि लोकनृत्याला हक्काचे व्यासपीठ

Dedicated Cultural Platform for Local Artists at Simhastha : कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कलाकार, सांस्कृतिक संस्था व कला प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणापासून विविध कार्यक्रमांचा प्रारंभ होईल
नाशिक: आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्यामध्ये स्थानिक कलाकारांसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांबाबत चर्चेसाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कलाकार, सांस्कृतिक संस्था व कला प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणापासून विविध कार्यक्रमांचा प्रारंभ होईल, या पद्धतीने नियोजन सुरू असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.

