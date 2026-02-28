Nashik Kumbh Mela : नाशिकच्या सांस्कृतिक वैभवाचे दर्शन; कुंभमेळ्यात आदिवासी कला आणि लोकनृत्याला हक्काचे व्यासपीठ

नाशिक: आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्यामध्ये स्थानिक कलाकारांसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांबाबत चर्चेसाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कलाकार, सांस्कृतिक संस्था व कला प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणापासून विविध कार्यक्रमांचा प्रारंभ होईल, या पद्धतीने नियोजन सुरू असल्याचे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले. .सांस्कृतिक कार्यक्रम नियोजन बैठकीप्रसंगी उपस्थितांनी विविध मुद्दे मांडले. आदिवासी कला सादरीकरण, पारंपरिक खाद्यमहोत्सव, लोकनृत्य व भक्तिपर कार्यक्रम, कुंभ परंपरेवर आधारित कथानकात्मक अशा सुमारे ४५ कार्यक्रमांची यादी प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आली. या वेळी रंगमंच उभारणी, वेगवेगळ्या ठिकाणी लहान स्वरूपातील सादरीकरणे, ध्वनीव्यवस्था, कलाकारांसाठी आवश्यक सुविधा आदींवर चर्चा झाली..Pradosh vrat 2026: यंदा त्रयोदशीला महादेवाच्या आवडत्या फुलाशी संबंधित 'हा' उपाय करा, धनाचे सर्व दरवाजे उघडतील.संभाव्य कार्यक्रम स्थळांची येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस प्राधिकरणाचे अधिकारी, विविध कलाप्रकारांचे प्रतिनिधी, लोककला, आदिवासी कला, भक्तिसंगीत आणि सांस्कृतिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सिंहस्थ-कुंभमेळा हा श्रद्धेचा उत्सव असला तरी तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचाही मोठा मंच आहे. कलाकारांनी मांडलेल्या सूचनांच्या आधारे शिस्तबद्ध आणि सर्वसमावेशक सांस्कृतिक आराखडा तयार करण्यात येईल.-शेखर सिंह, आयुक्त, सिंहस्थ प्राधिकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.