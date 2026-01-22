नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी देवळाली कॅम्प सज्ज! दक्षिण भारतातील भाविकांसाठी लष्करी रस्ते होणार चकाचक

Deolali Station to Become Major Entry Point for Kumbh Pilgrims : भाविकांना घाट परिसरात आणण्यासाठी कॅम्प रेल्वेस्थानक ते महापालिका हद्दीतील मुख्य रस्त्यांकडे आणण्यासाठी देवळाली कटक मंडळाचे रस्ते विकसित केले जाणार आहेत.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दक्षिण भारतातून येणाऱ्या रेल्वेगाड्या देवळाली कॅम्प स्थानकावर थांबविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे येथे उतरणाऱ्या भाविकांना घाट परिसरात आणण्यासाठी कॅम्प रेल्वेस्थानक ते महापालिका हद्दीतील मुख्य रस्त्यांकडे आणण्यासाठी देवळाली कटक मंडळाचे रस्ते विकसित केले जाणार आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Municipal Corporation
Project
railway station
Traffic
Infrastructure

Related Stories

No stories found.