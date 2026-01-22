Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्यासाठी देवळाली कॅम्प सज्ज! दक्षिण भारतातील भाविकांसाठी लष्करी रस्ते होणार चकाचक

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात दक्षिण भारतातून येणाऱ्या रेल्वेगाड्या देवळाली कॅम्प स्थानकावर थांबविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे येथे उतरणाऱ्या भाविकांना घाट परिसरात आणण्यासाठी कॅम्प रेल्वेस्थानक ते महापालिका हद्दीतील मुख्य रस्त्यांकडे आणण्यासाठी देवळाली कटक मंडळाचे रस्ते विकसित केले जाणार आहेत..महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी आर्टिलरी सेंटरचे ब्रिगेडियर एन. आर. पांडे, देवळाली कॅन्टोन्मेंटचे कर्नल डी. के. सिंग यांच्यासमवेत पाहणी केली. कुंभमेळ्यात मुंबई तसेच दक्षिण भारताकडून येणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील रेल्वेगाड्या देवळाली स्टेशन येथे थांबणार असल्याने, तेथून उतरणाऱ्या भाविकांना घाट परिसराकडे सुरक्षित, सुकर व नियोजित मार्गाने कसे वळवायचे, याबाबत वाहतूक नियोजनाच्या दृष्टीने बाबी तपासण्यात आल्या. .भाविकांच्या वाढीव गर्दीचा विचार करून पर्यायी मार्ग, स्वतंत्र वाहतूक प्रवाह व आवश्यक तेथे रस्ते रुंदीकरण यासंदर्भातही प्राथमिक नियोजन करण्यात आले. गांधीनगर रोडवरील आर्टिलरी सेंटर अंतर्गत देवळाली गाव व देवळाली कॅम्प परिसराला भेट देऊन नियोजित पूल, मुख्य रस्ते, अंतर्गत रस्ते तसेच बाह्य संपर्क रस्त्यांच्या विकासकामांची पाहणी केली..देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अंतर्गत असलेल्या रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्ते पुढे जाऊन महापालिकेच्या रस्त्याशी कुठे व कशा पद्धतीने जोडले जातात, त्या ठिकाणी वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होतो, रस्ते विकास, सुधारणा किंवा रुंदीकरणाची आवश्यकता या संदर्भात आढावा घेतला. .मिलिटरी प्रशासनाकडून आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्रे व परवानग्या जलदगतीने देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांना गती मिळणार आहे. तसेच महापालिकेच्या प्रलंबित ना-हरकत प्रमाणपत्रे व परवानगी विषयक बाबींचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी आयुक्त व संबंधित अधिकारी स्वतः विविध कार्यालयांना भेट देऊन समन्वय साधणार असल्याचे आश्वासन कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाला देण्यात आले..Kolhapur ZP -PS : कोल्हापूर जि.प.–पं.स. निवडणुकीसाठी अर्जांची झुंबड; कार्यालयांत पाय ठेवायलाही जागा नाही.कॅन्टोन्मेंट करणार विकासदेवळाली कॅम्प परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांचा विकास आर्मी कॅम्प प्रशासनामार्फत करण्यात येणार असून, कॅम्पच्या बाह्य रस्त्यांचा तसेच महानगरपालिकेच्या हद्दीतील संपर्क रस्त्यांचा विकास महापालिकेमार्फत केला जाणार आहे. या वेळी महापालिकेचे शहर अभियंता संजय अग्रवाल व कार्यकारी अभियंता नवनीत भामरे आदी उपस्थित होते. रस्त्यांची सद्यःस्थिती, भविष्यातील वाहतूक भार, आवश्यक तांत्रिक सुधारणा व नियोजित कामांबाबत माहिती सादर केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.