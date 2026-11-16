सिंहस्थ माहितीसाठी अधिकृत माध्यमांचा आधार घ्यावा

सिंहस्थ- कुंभमेळा माहितीसाठी
अधिकृत माध्यमांचा आधार घ्या
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कुंभमेळा प्राधिकरणाचे जनतेला आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : सोशल माध्यमावर सिंहस्थाशी संबंधित बनावट हॅन्डलचा पर्दाफाश झाल्यावर कुंभमेळा प्राधिकरण अधिक सतर्क झाले आहे. सिंहस्थ तयारीच्या अनुषंगाने नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील विकासकामे, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि भाविकांसाठी सोयी-सुविधा तसेच अन्य माहितीसाठी अधिकृत सोशल माध्यम हॅडल्सचाच आधार घ्यावा, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनाबाबत https://simhasthamahakumbh.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर माहिती, महत्त्वाच्या घडामोडी आणि अधिकृत घोषणा उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे, प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकृत समाजमाध्यम खात्यांच्या लिंक्सही या संकेतस्थळावर देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना संकेतस्थळावरूनच प्राधिकरणाच्या विविध डिजिटल माध्यमांपर्यंत पोहोचता येईल. तसेच, सिंहस्थाच्या तयारीबाबतची माहिती, उपक्रम व महत्त्वाच्या घडामोडींची माहिती प्राधिकरणातर्फे निरनिराळ्या सोशल
माध्यमांतून नियमितपणे प्रसिद्ध केली जाते. नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला आणि सोशल मीडिया हँडल्सला भेट द्यावी. तसेच, समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या माहितीची खातरजमा अधिकृत माध्यमांतून करूनच ती पुढे प्रसारित करावी, असे आवाहन प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले आहे.
कुंभमेळा प्राधिकरणाची अधिकृत माध्यमे
संकेतस्थळ : https://simhasthamahakumbh.maharashtra.gov.in
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