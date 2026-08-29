Nashik Kumbh Mela: सिंहस्थापूर्वीच तीर्थपरिक्रमेची परंपरा; गोदावरीच्या उगमापासून नाशिकच्या धार्मिक हृदयापर्यंतचा प्रवास

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात त्र्यंबकेश्वर आणि पंचवटी ही दोन प्रमुख तीर्थकेंद्रे आहेत. मात्र सिंहस्थाच्या भव्य धार्मिक सोहळ्याच्या कित्येक काळ आधीपासूनच ब्रह्मगिरी ते पंचवटी अशी विस्तृत तीर्थपरिक्रमा नाशिकच्या धार्मिक परंपरेत रुजलेली आहे. या प्रदक्षिणेला प्राचीन परंपरेचा संदर्भ असून, तिचा उल्लेख मार्कंडेयपुराणाशी जोडला जातो. सिंहस्थापूर्वी ही परिक्रमा करण्यासाठी परराज्यांतूनही भाविक नाशिकमध्ये दाखल होतात..गोदावरीचा उगम, ब्रह्मगिरी पर्वत, त्र्यंबकेश्वर, कुशावर्त, संत निवृत्तिनाथांची समाधी, पंचवटी, रामकुंड आणि गोदाघाट अशी महत्त्वाची तीर्थस्थळे या परिक्रमेच्या धार्मिक अवकाशात जोडली जातात. भारतीय तीर्थपरंपरेत केवळ मंदिरदर्शनापेक्षा संपूर्ण तीर्थक्षेत्राची प्रदक्षिणा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. ब्रह्मगिरीला गोदावरीचे उगमस्थान मानले जात असल्याने त्याची प्रदक्षिणा ही केवळ पर्वताची परिक्रमा न राहता गोदावरीच्या पवित्र प्रवाहाशी आणि तीर्थक्षेत्राशी जोडलेली धार्मिक साधना मानली जाते..Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची रणनीती काय? 1700 पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द; आज काय घडणार?.या परंपरेतील पुढचा टप्पा त्र्यंबकेश्वरातील ज्योतिर्लिंग आणि कुशावर्त तीर्थदर्शनाचा आहे. तेथून गोदावरीच्या प्रवाहासोबत नाशिककडे येताना विविध तीर्थस्थळे या परिक्रमेचा भाग बनतात. पंचवटीतील रामायणाशी संबंधित स्थळे, रामकुंड, सीतागुंफा, काळाराम मंदिर आणि गोदाघाट यामुळे या तीर्थपरिक्रमेचे धार्मिक महत्त्व अधिक अधोरेखित होते..सिंहस्थ कुंभमेळा ही या व्यापक तीर्थपरंपरेची आधुनिक काळातील विराट अभिव्यक्ती मानली जाते. कुंभाच्या काळात देशभरातून साधू-संत आणि भाविक नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे येतात. मात्र या यात्रेच्या मुळाशी असलेल्या स्थानिक तीर्थपरंपरेत ब्रह्मगिरी आणि पंचवटी यांना स्वतंत्र तसेच परस्परपूरक स्थान आहे. संत निवृत्तिनाथांची समाधी, प्राचीन तीर्थे आणि गोदावरीशी संबंधित स्थळे या धार्मिक प्रवासात येतात. त्यामुळे ब्रह्मगिरी ते पंचवटी हा प्रवास केवळ भौगोलिक अंतर पार करणारा नसून, गोदावरीच्या उगमापासून नाशिकच्या धार्मिक केंद्रापर्यंतचा आध्यात्मिक प्रवास मानला जातो..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त झालं! 6 हजारांची मोठी घसरण, ग्राहकांसाठी गुड न्यूज; 1 तोळा सोन्याच्या दागिन्यासाठी आता किती पैसे?.असा आहे प्रदक्षिणेचा धार्मिक अर्थया तीर्थप्रवासात ब्रह्मगिरी म्हणजे ‘उगम’, त्र्यंबकेश्वर म्हणजे ‘ज्योतिर्लिंग’, कुशावर्त म्हणजे ‘तीर्थ’, गोदावरी म्हणजे ‘जीवनप्रवाह’ आणि पंचवटी म्हणजे ‘रामायण परंपरेचे केंद्र’, अशी प्रतीकात्मक मांडणी करता येते. त्यामुळे ब्रह्मगिरी ते पंचवटी हा प्रवास एका अर्थाने गोदावरीच्या उगमापासून नाशिकच्या धार्मिक हृदयापर्यंतची तीर्थप्रदक्षिणा ठरतो. मात्र या प्रदक्षिणेचा नेमका प्राचीन मार्ग, त्यातील तीर्थांची संख्या, प्रदक्षिणेची कालमर्यादा आणि सिंहस्थाशी असलेला थेट ऐतिहासिक संबंध यासाठी गोदावरी माहात्म्य, स्थानिक पुराणपरंपरा, संतवाङ्मय, जुन्या यात्रा-वर्णनांचे दस्तऐवज आणि संस्थानांच्या नोंदींचा स्वतंत्र अभ्यास होणे आवश्यक आहे.."सिंहस्थाच्या नियोजनात आज कोट्यवधी भाविकांची वाहतूक, घाट, सुरक्षा आणि विविध सुविधांचा विचार केला जात असला, तरी त्यामागे शतकानुशतके विकसित झालेली तीर्थक्षेत्र प्रदक्षिणेची धार्मिक संकल्पना आहे. या परंपरेचे दस्तऐवजीकरण करणे म्हणजे नाशिकच्या सिंहस्थाच्या मुळाशी असलेल्या स्थानिक धार्मिक वारशाचे जतन करणे होय."- देवेन्द्रनाथ पंड्या, इतिहास संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.