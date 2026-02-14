Nashik Kumbh Mela : तपोवन ते रामकुंड... साधू-संन्याशांची पावले नाशिककडे; सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा काउंटडाऊन सुरू!

नाशिक: ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध राज्यांतून साधू-संन्यासी नाशिकमध्ये दाखल होऊ लागले आहेत. वर्षभर मुक्कामासाठी योग्य जागेचा शोध घेण्यासाठी हे साधू सध्या नाशिक शहर व परिसराची पाहणी करीत असून, विशेषतः पंचवटी भागाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे..पंचवटी, तपोवन परिसर, जुने नाशिक तसेच रविवार कारंजा परिसरात राहण्यास योग्य, शांत आणि साधनेस पोषक जागांचा शोध सुरू असून, परप्रांतातून येणाऱ्या साधूंची येथे वर्दळ वाढू लागली आहे. वर्षभर वास्तव्य करायचे असल्याने निवासासाठी पवित्रता, शांतता आणि आध्यात्मिक वातावरण असलेला परिसर महत्त्वाचा ठरत आहे..त्र्यंबकेश्वर-नाशिक परिसरात होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून भारतीय अध्यात्म, सनातन परंपरा आणि साधना संस्कृतीचा विराट उत्सव मानला जातो. या कुंभमेळ्यासाठी जगभरातून लाखो भाविक नाशिकमध्ये दाखल होतात. त्याचप्रमाणे देशाच्या विविध प्रांतांतून साधू, संत, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य व तपस्वी येथे येऊन वर्षभर मुक्कामी राहतात..प्रभू श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली पंचवटी, तपोवन परिसर, जुने नाशिक तसेच गोदावरीच्या सान्निध्यातील भाग साधू-संन्याशांना विशेष आकर्षित करत आहेत. गोदावरीच्या काठी साधना करण्याची संधी मिळते, त्यामुळे या परिसरांना आध्यात्मिक दृष्टीने मोठे महत्त्व असल्याचे साधूंकडून सांगण्यात येत आहे. कुंभमेळा म्हणजे केवळ स्नान, मिरवणूक किंवा धार्मिक विधी नव्हे; तो आत्मशुद्धीचा, वैराग्याचा तसेच ज्ञान, भक्ती आणि योगाचा महोत्सव आहे. विविध आखाड्यांचे साधू, नागा संन्यासी, वैष्णव, शैव, दशनामी संप्रदाय, उदासीन, नाथ आणि वारकरी परंपरेतील साधकांचा संगम या कुंभमेळ्यात पाहायला मिळतो. त्यामुळे नाशिक संपूर्ण वर्षभर अध्यात्माचे केंद्र बनते. .सध्या परप्रांतातून येणाऱ्या साधूंच्या वाढत्या हालचालींमुळे पंचवटी, तपोवन आणि जुना नाशिक परिसरात आध्यात्मिक वातावरण अधिकच गहिरे होत आहे. कुंभमेळ्याच्या या प्रारंभिक टप्प्यातच नाशिक नगरी साधना, सेवा आणि श्रद्धेच्या प्रकाशाने उजळू लागली असून, येत्या काळात हा आध्यात्मिक उत्सव अधिक व्यापक रूप धारण करणार आहे..CM Yogi Adityanath: योगींचा नवा अवतार! अर्थसंकल्प मांडताच बदलला सोशल मीडियाचा फोटो; ब्रह्मोस मिसाइलसोबतचा तो फोटो काय सुचवतोय?.कुंभमेळ्याची वाट पाहतात साधू-महंतकुंभमेळ्याचा काळ हा साधू-महंतांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. योग, तप, जप-तपस्या, यज्ञयाग, पूजाविधी, भक्तांना दर्शन देणे आणि त्यांना योग्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन करणे, हीच त्यांची सेवा असते. अनेक साधू कुंभमेळ्याची वाट पाहत असतात, कारण या काळात साधक-भक्तांचा महासंगम घडतो आणि साधनेचा महिमा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये ध्वजारोहण होणार असल्याने कुंभमेळ्याच्या तयारीला अधिक वेग आला आहे. .ध्वजारोहण हे कुंभमेळ्याचे प्रतीकात्मक आणि आध्यात्मिक प्रारंभचिन्ह मानले जाते. याच पार्श्वभूमीवर उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तसेच अन्य राज्यांतून साधू-महंत नाशिकमध्ये दाखल होत असून, वर्षभर मुक्कामासाठी योग्य जागेची पाहणी करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.