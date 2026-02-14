नाशिक

Nashik Kumbh Mela : तपोवन ते रामकुंड... साधू-संन्याशांची पावले नाशिककडे; सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा काउंटडाऊन सुरू!

Sadhus Arrive in Nashik Ahead of Simhastha Kumbh Mela : वर्षभर मुक्कामासाठी योग्य जागेचा शोध घेण्यासाठी हे साधू सध्या नाशिक शहर व परिसराची पाहणी करीत असून, विशेषतः पंचवटी भागाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.
नाशिक: ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील विविध राज्यांतून साधू-संन्यासी नाशिकमध्ये दाखल होऊ लागले आहेत. वर्षभर मुक्कामासाठी योग्य जागेचा शोध घेण्यासाठी हे साधू सध्या नाशिक शहर व परिसराची पाहणी करीत असून, विशेषतः पंचवटी भागाला अधिक प्राधान्य दिले जात आहे.

