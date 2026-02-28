Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: साधुग्राम ते पार्किंगपर्यंत कसं असेल नियोजन? उच्चस्तरीय बैठकीत खलबतं

नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्यात भाविकांची अपेक्षित संख्या, गर्दीच्या वेळेचा ताण तसेच प्रमुख नदीघाटांची प्रत्यक्ष भौतिक क्षमता विचारात घेत भाविकाभिमुख आराखडा तयार करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी संबंधित यंत्रणांना केल्या..सिंहस्थ-कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे गुरुवारी (ता. २६) सिंहस्थाच्या तयारीसंदर्भात उच्चस्तरीय विचारमंथन बैठक पार पडली. डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीस नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी नदीघाटांची शास्त्रीय क्षमता निश्चिती, संभाव्य भाविक संख्या, साधुग्राम आराखडा व एकात्मिक वाहनतळ नियोजन आदींबाबत चर्चा करण्यात आली..आयुक्त शेखर सिंह यांनी सिंहस्थासाठी माहिती आधारित आणि समन्वयित नियोजनावर भर देण्यात येत आहे. नदीघाट, साधुग्राम व वाहनतळाचे सुव्यवस्थित आराखडा हे सुरक्षित तसेच सुरळीत व्यवस्थापनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले..याप्रसंगी प्रत्येक घाटावरील प्रवेशमार्ग, निर्गमन मार्ग, थांबा क्षेत्र आणि सुरक्षित हालचालीची क्षमता यांचे शास्त्रीय मूल्यांकन करण्यावर भर देण्यात आला. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गर्दीचा विचार करून माहिती व संगणकीय विश्लेषणावर आधारित नियोजनाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. तसेच नाशिक साधुग्रामच्या प्रस्तावित आराखड्यावरही चर्चा झाली. साधुग्राममधील विभागनिहाय नियोजन, अंतर्गत रस्ते व वाहतूक व्यवस्था, प्रवेश नियंत्रण तसेच मूलभूत सुविधांची उपलब्धता याबाबत संबंधित विभागांना वरिष्ठांकडून सूचनाही देण्यात आल्या..Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला; पंचायत समिती सभापती - उपसभापती निवडी दहाला होणार.समन्वयातून नियोजन करा : गेडामआयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी घाट, साधुग्राम आणि वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन परस्पर समन्वयामधून करण्यात यावे, असे निर्देश दिले. बैठकीत नदीघाट व्यवस्थापनाशी संलग्न वाहनतळ व्यवस्था, तात्पुरती व कायमस्वरूपी वाहनस्थळ, शटल बससेवा, वाहतूक नियोजन, गर्दीचे संगणकीय विश्लेषण तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत बाहेर पडण्याची यंत्रणा आदींचा एकात्मिक विचार करण्यावर भर देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.