Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: साधुग्राम ते पार्किंगपर्यंत कसं असेल नियोजन? उच्चस्तरीय बैठकीत खलबतं

High-Level Review Meeting on Simhastha Preparations : नदीघाटांची प्रत्यक्ष भौतिक क्षमता विचारात घेत भाविकाभिमुख आराखडा तयार करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी संबंधित यंत्रणांना केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्यात भाविकांची अपेक्षित संख्या, गर्दीच्या वेळेचा ताण तसेच प्रमुख नदीघाटांची प्रत्यक्ष भौतिक क्षमता विचारात घेत भाविकाभिमुख आराखडा तयार करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी संबंधित यंत्रणांना केल्या.

