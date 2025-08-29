नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या नियोजनात साधु-महंतांची नाराजी दूर; जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची भेट

District Collector Meets Sadhu-Mahants at Bhaktidham : कुंभमेळ्याच्या तयारीवरून महायुतीमध्ये वाद रंगत असतानाच साधु-महंतांना नियोजनात सहभागी न केल्याची खंत व्यक्त होत होती. या नाराजीला दूर करण्यासाठी खुद्द जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी गुरुवारी पंचवटीतील भक्तिधाम येथे साधु-महंतांची भेट घेऊन संवाद साधला.
Kumbh Mela
Kumbh Melasakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीवरून महायुतीमध्ये वाद रंगत असतानाच साधु-महंतांना नियोजनात सहभागी न केल्याची खंत व्यक्त होत होती. या नाराजीला दूर करण्यासाठी खुद्द जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी गुरुवारी (ता. २८) पंचवटीतील भक्तिधाम येथे साधु-महंतांची भेट घेऊन संवाद साधला.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
Kumbh Mela
Collector
Development
Land Acquisition
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com