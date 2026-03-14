Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात व्हा 'टूर गाइड'; नाशिकच्या तरुणांसाठी रोजगाराची मोठी संधी!

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यात येणाऱ्या पर्यटकांना स्थानिक पर्यटन स्थळांची माहिती करून देण्यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत पर्यटन सुलभ मार्गदर्शक (टूर गाइड) तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्यांना रोजगाराची संधी मिळणार आहे. इच्छुकांनी गुगल लिंकवर सोमवारी (ता. १६) दुपारी दोनपर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन पर्यटन संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. नंदकुमार राऊत यांनी केले आहे..प्रशिक्षणासाठी नाशिक प्रादेशिक विभागातील इच्छुक उमेदवारांना सहभाग घेता येईल. नाशिक परिसरातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांबाबत पर्यटकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. पर्यटन क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी हा उपक्रम उपयुक्त ठरणार आहे..ग्वाल्हेरचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टुरिझम ॲन्ड ट्रॅव्हल मॅनेजमेंट (आयटीटीएम) तसेच महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयातील तज्ज्ञ प्रशिक्षक प्रशिक्षण देणार आहेत. सात दिवसाचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रशिक्षणार्थींना पर्यटन संचालनालयाकडून प्रमाणपत्र देण्यात दिले जाईल. सिंहस्थ कुंभमेळा कालावधीत 'टूर गाइड' म्हणून काम करण्यासाठी ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. फिरस्तीची आवड असलेल्या युवकांनी प्रशिक्षणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. राऊत यांनी केले आहे..येथे करावा अर्जइच्छुक नोंदणीसाठी गुगल लिंक उपलब्ध करून दिली असून, दिलेल्या मुदतीत अर्ज करायचा आहे. अर्जांची निवड 'प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य' या तत्त्वावर केली जाईल. इच्छुकांना https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZguKyT97YkGbp8tx3Pp6Y6FaYKwT6Eu8kZ_p1zyEhI6_OBA/viewform?usp=header या लिंकवर नोंदणी करता येईल..प्रशिक्षण पात्रता निकषवयोमर्यादा : किमान १८ व कमाल ४५ वर्षेशैक्षणिक पात्रता : किमान कोणत्याही शाखेतील पदवीधर.