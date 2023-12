NMC News: सिंहस्थ खर्चाचे लेखा परिक्षणावर लक्षवेधी! मनपा अधिकाऱ्यांचे दणाणले धाबे, हिशेबच ठेवला नसल्याची बाब

नाशिक : महापालिकेतर्फे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची तयारी सुरू असतानाच २०१५ मध्ये पार पडलेल्या कुंभमेळ्यात झालेल्या खर्चाचा हिशेबच महापालिकेने ठेवला नसल्याची बाब समोर आली असून या संदर्भात आज विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले.

जुन्या कामांचे लेखापरीक्षणच न झाल्याने आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्या साठी निधी मिळेल का नाही यावर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने महापालिकेच्या संथगतीने काम करण्याच्या वृत्तीचा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Simhasthas expenditure on audit attention Manipulation authorities worried about fact they not kept accountable NMC Nashik)