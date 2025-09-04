नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिकमधील कुंभमेळ्याची तयारी जोरात; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला साधुग्रामचा आढावा

Development Plans for Singhsth Kumbh Mela in Nashik : नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आणि अन्य अधिकारी तपोवन परिसरातील साधू-महंतांशी संवाद साधत असून, विकास कामांवर चर्चा करत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्‍थ कुंभमेळ्यास मर्यादित कालावधी उरला असल्‍याने विकासकामांना गती द्यावी. नियोजनाच्‍या प्रशासकीय पातळीवर बैठक होत असल्‍या तरी महिन्‍यातून किमान एक-दोनवेळा अधिकाऱ्यांनी साधू-महंतांसोबत बैठक घेत त्‍यांच्‍या सूचना जाणून घ्याव्‍यात, अशी अपेक्षा साधू-महंतांनी व्‍यक्‍त केली.

