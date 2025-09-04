Nashik Kumbh Mela : नाशिकमधील कुंभमेळ्याची तयारी जोरात; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला साधुग्रामचा आढावा

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यास मर्यादित कालावधी उरला असल्याने विकासकामांना गती द्यावी. नियोजनाच्या प्रशासकीय पातळीवर बैठक होत असल्या तरी महिन्यातून किमान एक-दोनवेळा अधिकाऱ्यांनी साधू-महंतांसोबत बैठक घेत त्यांच्या सूचना जाणून घ्याव्यात, अशी अपेक्षा साधू-महंतांनी व्यक्त केली..तपोवन परिसरात बुधवारी (ता.३) जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाच्या आयुक्त करिष्मा नायर, उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे यांनी भेट देत साधू, महंतांशी संवाद साधला. या दौऱ्यात पंचवटीतील पंचमुखी हनुमान मंदिर, श्री दिगंबर अग्नी आखाडा, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, तपोवनातील कपिला संगम येथे भेट देत साधू, महंत यांच्याशी चर्चा केली..भेटीसंदर्भात महंत भक्तीचरणदास म्हणाले, की सर्व नाशिककर या कुंभमेळ्याचे यजमान आहेत. त्यामुळे देश-विदेशातील भाविकांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला पाहिजे. प्रशासन चांगली कामगिरी करते आहे. अधिक प्रभावी काम होण्यासाठी इतर घटकांना सामावून घेणे गरजेचे आहे..जिल्हाधिकारी जलज शर्मा म्हणाले, की नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा कुंभमेळा साधू, महंत आणि नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सिंहस्थ- कुंभमेळ्याशी संबंधित विकास कामे वेळेत पूर्ण होतील. दीर्घ कालावधी लागणारी कामे पावसाळा संपताच सुरू केली जातील. सिंहस्थ- कुंभमेळ्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे विविध विकास कामांना गती दिली जाईल. .याचाच एक भाग म्हणून राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून क्षेत्रीय पातळीवर वरिष्ठ अधिकारी भेट देऊन कामांची पाहणी आणि साधू, महंत यांच्याशी संवाद साधत आहेत. यावेळी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे, पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी, तहसीलदार अमोल निकम, राष्ट्रीय आखाडा परिषदेचे प्रवक्ते महंत डॉ. रामकिशोर शास्त्री, दिगंबर आखाड्याचे महंत भक्तीचरणदास महाराज, रामस्नेहीदास महाराज, महंत शंकरदास महाराज, माधवदास राठी आदी उपस्थित होते..विश्वासात घेऊनच भूसंपादनआगामी सिंहस्थ- कुंभमेळा स्वच्छ, पर्यावरणपूरक, सुरक्षित होईल, असे नियोजन केले जाते आहे. साधू, महंतांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला आहे. त्यामुळे साधू, महंतांच्या अडचणी, समस्या प्राधान्याने सोडविल्या जातील. साधुग्रामसाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी तपोवन परिसरातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना सांगितले. यानंतर जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनी साधुग्रामच्या जागेची साधू, महंत यांना सोबत घेऊन पाहणी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी शर्मा यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनी कपिला संगम येथे भेट देत राम सृष्टीची पाहणी करत, याठिकाणी आरती केली..Pune Metro: पुणे मेट्रोला गणपती पावला! तेवीस लाख प्रवाशांकडून तिजोरीत ३ कोटी १४ लाखांची भर.पायाभूत सुविधा, पोलिस चौकी हवीआगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातून साधू, महंत तसेच भाविक येणार आहेत. त्यांच्या सुविधेसाठी आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या. तपोवन येथे कायमस्वरूपी पोलिस चौकी कार्यान्वित करावी, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.