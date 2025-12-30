Nashik Kumbh Mela : नाशिक होणार महाराष्ट्राची 'आध्यात्मिक राजधानी'; कुंभमेळा प्राधिकरणाने आखला मोठा आराखडा

नाशिक: नाशिक ही धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली नगरी असून, येथे परंपरागत मंदिरे, गोदाघाट तसेच अनेक वारसा स्थळे आहेत. गुरू सिंह राशीत प्रवेश करत असल्याने येथे सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. या प्राचीन नगरीला कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची आध्यात्मिक राजधानी बनवण्याचा निर्धार असल्याचा विश्वास नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी व्यक्त केला..सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या नियोजनाबाबत चर्चा करण्यासाठी आयुक्त सिंह यांनी शहरातील शिक्षण, साहित्य, कला, पत्रकारिता आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. नाशिकला थोर परंपरा असून, प्रयागराजच्या धर्तीवर येथे कुंभमेळ्यासाठी सुमारे आठ कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे त्र्यंबकेश्वर येथे चार कोटी भाविक येण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर आतापासूनच आवश्यक कामांना सुरवात करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले..२०१५ मध्ये झालेल्या कुंभमेळ्यात अडीच कोटी भाविक सहभागी झाले होते. त्या वेळी कोणतेही गालबोट न लागता यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते. यावेळीही तशीच नियोजनबद्ध व्यवस्था करण्यात येणार असून, त्यासाठी शहरांतर्गत काही बदल प्रस्तावित आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथेही विकासकामांना गती देण्यात आली आहे..आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले की, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा कालावधी दीर्घ असणार आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्याचा इतिहास, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्त्व, पुराणातील संदर्भ, तसेच पर्यावरण संवर्धन, गोदावरी नदीचे पावित्र्य, स्वच्छता व संवर्धन या विषयांवर परिसंवाद, चर्चासत्रे, निबंध लेखन व विविध उपक्रम राबवावेत..यासोबतच सामाजिक समरसता, अध्यात्म आणि आधुनिक जीवन यांचा समन्वय साधणाऱ्या लेखन स्पर्धा, तसेच कुंभमेळ्यातील कलात्मक पैलू साहित्य क्षेत्राशी जोडून विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. महाविद्यालयांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनांमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याची संकल्पना समाविष्ट करावी, कुंभमेळा विषयक साहित्य व पुस्तक प्रदर्शन, कार्यशाळा आयोजित करून जनजागृतीत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले..यावेळी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. गोविंद कतलाकुटे, साहित्यिक नरेश महाजन, मराठा समाज विद्याप्रसारक संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, बाळासाहेब क्षीरसागर, नाशिक एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. दिलीप फडके, रजिस्ट्रार गिरीश नातू, सावानाचे सुरेश गायधनी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सुनील जगताप, प्राचार्य डॉ. राम कुलकर्णी, प्रकाश कडवे आदींसह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते..Kolhapur Election : वेगवेगळ्या सूचनांनी उमेदवारी अर्जांचा खेळखंडोबा; उमेदवारांची धावपळ सुरू.शैक्षणिक वर्ष उशिराने सुरू करण्याची चाचपणी२०२७ मध्ये जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत सिंहस्थ कुंभमेळ्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार आहे. या काळात वाहतूक कोंडी व इतर अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी त्या वर्षाचे शैक्षणिक वर्ष सप्टेंबरनंतर सुरू करता येईल का, याचा प्रशासन स्तरावर विचार सुरू असल्याची माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. मात्र, याबाबत बहुतांश शिक्षण संस्थाचालकांनी आक्षेप नोंदवत, असे करणे व्यवहार्य नसल्याचे मत मांडले. यासाठी विद्यापीठाची परवानगी व इतर प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर, आवश्यक परवानग्या मिळवण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे आश्वासन आयुक्त सिंह यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.