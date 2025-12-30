नाशिक

Nashik Kumbh Mela : नाशिक होणार महाराष्ट्राची 'आध्यात्मिक राजधानी'; कुंभमेळा प्राधिकरणाने आखला मोठा आराखडा

Nashik’s Vision as Maharashtra’s Spiritual Capital : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी नाशिकमधील शिक्षण, साहित्य आणि कला क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधून आगामी नियोजनाचा आढावा घेतला.
Kumbh Mela

Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक ही धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरा लाभलेली नगरी असून, येथे परंपरागत मंदिरे, गोदाघाट तसेच अनेक वारसा स्थळे आहेत. गुरू सिंह राशीत प्रवेश करत असल्याने येथे सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. या प्राचीन नगरीला कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची आध्यात्मिक राजधानी बनवण्याचा निर्धार असल्याचा विश्वास नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
environment
Development
Godavari River
trimbakeshwar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com