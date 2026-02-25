नाशिक

Sinnar Water Supply : सिन्नरमध्ये राडा! २२ गाव पाणी योजनेच्या बैठकीत ठेकेदाराची मुजोरी, पदाधिकाऱ्यांनी उतरवला माज

Heated Exchange at 22-Village Water Supply Committee Meeting : २२ गाव पाणीपुरवठा समितीच्या येथे झालेल्या बैठकीत ठेकेदार कंपनी श्रीजी कन्स्ट्रक्शनच्या अधिकाऱ्यांचा चढलेला आवाज समिती पदाधिकाऱ्यांनी उतरवत गतवेळच्या मुजोरीची आठवण करून दिली.
संपत ढोली- सिन्नर: मनेगावसह २२ गाव पाणीपुरवठा समितीच्या येथे झालेल्या बैठकीत ठेकेदार कंपनी श्रीजी कन्स्ट्रक्शनच्या अधिकाऱ्यांचा चढलेला आवाज समिती पदाधिकाऱ्यांनी उतरवत गतवेळच्या मुजोरीची आठवण करून दिली. त्यावर सारवासारव करत अखेर आवाज खाली घेतला. या प्रकरणाची चर्चा तहसील कार्यालयात मंगळवारी चांगलीच रंगली. बैठक संपल्यानंतरही अधिकाऱ्याला गपगार राहण्याचा दिलेला दमदार सल्लाही चर्चेत राहिला.

