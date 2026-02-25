Sinnar Water Supply : सिन्नरमध्ये राडा! २२ गाव पाणी योजनेच्या बैठकीत ठेकेदाराची मुजोरी, पदाधिकाऱ्यांनी उतरवला माज

संपत ढोली- सिन्नर: मनेगावसह २२ गाव पाणीपुरवठा समितीच्या येथे झालेल्या बैठकीत ठेकेदार कंपनी श्रीजी कन्स्ट्रक्शनच्या अधिकाऱ्यांचा चढलेला आवाज समिती पदाधिकाऱ्यांनी उतरवत गतवेळच्या मुजोरीची आठवण करून दिली. त्यावर सारवासारव करत अखेर आवाज खाली घेतला. या प्रकरणाची चर्चा तहसील कार्यालयात मंगळवारी चांगलीच रंगली. बैठक संपल्यानंतरही अधिकाऱ्याला गपगार राहण्याचा दिलेला दमदार सल्लाही चर्चेत राहिला. .ठेकेदार कंपनीने तब्बल २२ गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा विषय गांभीर्याने न घेतल्याने खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी सिन्नर येथे झालेल्या बैठकीत कंपनीचे अभियंता प्रितुल चौधरी यांना खडसावले. पाण्यासारख्या प्रश्नांवर ठेकेदार इतके मुजोरपणे कसे वागू शकतात असा प्रश्न करीत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी चांगलेच सुनावले. .हे गरम झालेले वातावरण पाहता त्यापासून अधिकारी बोध घेतील अशी आशा होती. बैठक संपताच चौधरी वरचढ आवाजात बोलत असतानाच सरपंच अरुण वाघ, माळवाडीचे संपत आव्हाड यांनी चौधरी यांना आवाज खाली करण्यास सांगितले. वरच्या आवाजात बोलू नका, पहिला तुमचा आवाज खाली करा असा इशाराच त्यांनी दिला. त्यानंतर चौधरी यांचा आवाज कमी झाला..बैठकीनंतर तहसीलच्या आवारात अधिकारी, योजना समितीचे पदाधिकारी बोलत असताना राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता इरफान शेख हे जीवन प्राधिकरणावर जबाबदारी ढकलू लागले. यावेळीही समिती पदाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी दुसऱ्यावर न ढकलण्याबाबत सुनावले. तरीही शेख त्यांचा हेका सोडत नसल्याने उपस्थितांनी प्रश्नांचा भडिमार केला, त्यानंतर दोन्हीही अधिकाऱ्यांनी तहसील आवारातून काढता पाय घेतला..Kolhapur MSEDCL : कृषिपंपांची बनावट वीज बिल थकबाकी शेतकऱ्यांच्या माथी; राज्य इरिगेशन फेडरेशनचा आरोप.आधी काणाडोळा, मग सारवासारवपाणीयोजनेप्रश्नी चार महिन्यापूर्वी झालेल्या बैठकीतील सूचना ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी पाळल्या नाहीत. काम सुरु असताना योजनेची जलवाहिनी फुटू नये यासाठी ग्रामविकास अधिकारी प्रवीण बुरसे यांनी संपर्क केला असता जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोला असे तावातावाने बोलत असल्याची आठवण करून देताच ठेकेदार कंपनीचे चौधरी यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.