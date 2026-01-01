Sinnar Accident : मोहदरी घाटात काळजाचा थरकाप! कंटेनरने समोरून येणाऱ्या वाहनांना चिरडले; तिघांचा मृत्यू

सिन्नर: नाशिक- पुणे महामार्गावर मोहदरी घाटातील वळणावर कंटेनरचे नियंत्रण सुटून भीषण अपघात झाला. यात तीन जण ठार व एक जखमी झाला आहे. कंटेनर दुभाजकावरून विरुद्ध दिशेला गेल्यावर पिकअप व दुचाकीला धडकला. अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक एक तास ठप्प झाली होती. बुधवारी (ता. ३१) सकाळी सव्वादहाला हा अपघात झाला. .बाळू बाजीराव व्यापारी (वय ४२, रा. महाले फार्म, रो हाउस, सिडको, नाशिक), अवधूत रामनाथ निर्मळ (२३, रा. पिंपरी निर्मळ, ता. राहाता), शाजी फर्नांडो (४५, रा. जेल रोड) अशी ठार झालेल्यांची नावे आहेत. कंटेनर चालक गंभीर जखमी झाला आहे..कंटेनर (एमएच. ४६, एआर २७२५) सिन्नरहून नाशिकच्या दिशेने जात होता. घाटाच्या वळणावर गतिरोधकाजवळ चालकाचे नियंत्रण सुटले. या वेळी अनियंत्रित झालेला कंटेनर दुभाजकावरून विरुद्ध दिशेला गेला. याचवेळी सिन्नरच्या दिशेने येणारी पिकअप (एमएच १५ जीव्ही ७१४९) व पल्सर दुचाकीला (एमएच १५, सीबी ६७९६) धडकला आणि महामार्गाच्या उजव्या बाजूला उलटला. अपघातात पिकअपमधील दोन जण ठार, तर दुचाकीस्वार कंटेनरखाली चिरडला गेला..Sangamner Crime: बैलांची वाहतूक करणारा कंटेनर ताब्यात; ३२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; पोलिसांमुळे पुढील अनर्थ टळला! .अपघाताची माहिती मिळताच एमआयडीसी व महामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या वेळी महामार्गावर दुतर्फा वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. सुमारे तासभर वाहतूक ठप्प झाली होती. अपघातस्थळाहून वाहने हटविल्यावर वाहतूक सुरळीत झाली. पोलिस निरीक्षक भरत जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक जितेंद्र पाटील पुढील तपास करीत आहेत. वाढत्या अपघातांमुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, शिंदे टोलनाका प्रशासनाने घाटातील स्थितीची पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.