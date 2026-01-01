नाशिक

Sinnar Accident : मोहदरी घाटात काळजाचा थरकाप! कंटेनरने समोरून येणाऱ्या वाहनांना चिरडले; तिघांचा मृत्यू

Container Loses Control at Mohdari Ghat Curve : मोहदरी घाटातील वळणावर कंटेनरचे नियंत्रण सुटून भीषण अपघात झाला. यात तीन जण ठार व एक जखमी झाला आहे. कंटेनर दुभाजकावरून विरुद्ध दिशेला गेल्यावर पिकअप व दुचाकीला धडकला.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: नाशिक- पुणे महामार्गावर मोहदरी घाटातील वळणावर कंटेनरचे नियंत्रण सुटून भीषण अपघात झाला. यात तीन जण ठार व एक जखमी झाला आहे. कंटेनर दुभाजकावरून विरुद्ध दिशेला गेल्यावर पिकअप व दुचाकीला धडकला. अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक एक तास ठप्प झाली होती. बुधवारी (ता. ३१) सकाळी सव्वादहाला हा अपघात झाला.

