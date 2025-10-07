Sinnar News : कांद्याच्या दरांसाठी रस्त्यावर उतरणार! सिन्नरमधून राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरुवात

सिन्नर: महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सिन्नर येथून कांदाप्रश्नी राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरवात केली आहे. शेतकरी, व्यापाऱ्यांशी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाबाबत थेट संवाद साधला जात असून, ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी-विक्री बंद करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली. .संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजारात शेतकरी व व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला अन् ‘नाफेड’बाबत ठराव केला..शेतकऱ्यांच्या कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त भाव मिळावा, यासाठी सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेण्याची मागणी प्राधान्याने करण्यात आली. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांच्या माध्यमातून खरेदी केलेला कांद्याचा साठा विविध शहरांमध्ये स्वस्त दरात विक्री होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे दर कोसळले आहेत..शेतकऱ्यांना अडचणीत आणले जात असल्याचे दिघोळे म्हणाले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या निर्यात धोरणाचा व थेट बाजार हस्तक्षेपाचा विपरीत परिणाम होत असून, या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा त्यांनी दिला..उत्पादन खर्चापेक्षा विक्री कमीकांद्याला किमान ८०० तर जास्तीत जास्त बाराशे रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. सरासरी एक हजार रुपये दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल कांदा उत्पादनासाठी अडीच हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे उत्पादन खर्चही फिटत नाही, असे संवादातून मांडण्यात आले..संघटनेच्या संवाद आंदोलनात मागण्या‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ची कांदा विक्री तत्काळ थांबवावीकांद्याच्या निर्यात बंदीचा निर्णय रद्द करून मुक्त निर्यात सुरू करावीशेतकऱ्यांच्या कांद्याला हमीभाव देण्यासाठी स्थायी धोरण तयार करावेकांदा उत्पादक जिल्ह्यांतील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींचा सहभाग वाढवावा.Agriculture News : नाशिकमध्ये पीक पंचनाम्यांना 'युद्धपातळी'वर वेग! तीन दिवसांत सर्व्हे पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.खरेदी बंद करण्यासाठी ठरावसंघटनेने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून ‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदी व विक्रीबाबत ठराव केले. दोन्ही संस्थांनी कांदा खरेदी कायमची बंद करावी, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कांद्याला न्याय मिळेपर्यंत दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून सुरू असलेली विक्री थांबवावी, असा ठराव करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.