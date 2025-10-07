नाशिक

Sinnar News : कांद्याच्या दरांसाठी रस्त्यावर उतरणार! सिन्नरमधून राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरुवात

Sinnar Farmers Lead Statewide Onion Protest Against Government Policies : ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी-विक्री बंद करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुख्य बाजारात शेतकरी व व्यापाऱ्यांशी संवाद साधला अन् ‘नाफेड’बाबत ठराव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने सिन्नर येथून कांदाप्रश्नी राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरवात केली आहे. शेतकरी, व्यापाऱ्यांशी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाबाबत थेट संवाद साधला जात असून, ‘नाफेड’ची कांदा खरेदी-विक्री बंद करण्याची मागणी आंदोलनातून करण्यात आली.

