Sinnar News : माळेगाव औद्योगिक वसाहतीला गॅस टंचाईचा विळखा; कोट्यवधींचे नुकसान, बड्या कंपन्यांना कुलूप

सिन्नर: गॅस पुरवठ्याअभावी माळेगाव औद्योगिक वसाहतीतील दहा दिवसांत ४० कारखान्यांचे कामकाज ठप्प झाले आहे, तर ७० हून अधिक कारखान्यांत अर्धवेळ काम सुरू आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा फटका उद्योगांना बसत आहे. वाहनांचे व्हील तयार करणाऱ्या न्यूओ व्हील कारखान्याला सर्वाधिक फटका बसला. .हा कारखाना पूर्णपणे ठप्प झाला असून, ३५० कामगारांना काम राहिले नाही. ॲबिशन अँटो, कोडियार, स्वामी इंजिनिअरिंग, कल्पतरू यांसारख्या कारखान्यांना फटका बसला आहे. अमेरिकन ड्रायफ्रूट, जनरल मिल, गोदावरी फर्टिलायझर आदी कारखान्यांत अंशतः कामे सुरू आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीला गॅसपुरवठा करण्याची मागणी उद्योजकांकडून होत आहे..'सिमा'ची आग्रही मागणीऔद्योगिक क्षेत्राला गॅसपुरवठा होत नसल्याने फार्मा, फूड्स, इंजिनिअरिंग, प्रक्रिया उद्योग अडचणीत आले आहेत. एकट्या माळेगाव वसाहतीत १५ हजारांवर कामगारांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीला गॅसपुरवठा करण्याची मागणी 'सिमा'चे अध्यक्ष सुकुमार नायर, उपाध्यक्ष किरण भंडारी, विठ्ठल जपे, सचिव बबन वाजे, विश्वस्त किशोर राठी, रतन पडवळ, सारंग कुलकर्णी, तानाजी वारुंगसे, राहुल नवले, किशोर देशमुख, सुधीर जोशी आदींनी केली आहे..न्यूओ व्हीलला कोट्यवधीचा फटकाचारचाकी वाहनांचे व्हील तयार करणाऱ्या कारखान्यास रोज कोट्यवधींचा फटका बसत आहे. हा कारखाना शंभर टक्के ठप्प झाला आहे. त्यामुळे कामगारांना घरीच बसण्याची वेळ आली आहे. अजून काही दिवसात गॅसपुरवठा न झाल्यास ३५० कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे..औद्योगिक क्षेत्राला गॅसपुरवठा करणे गरजेचे आहे. हा पुरवठा न झाल्यास मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. कामगारांच्या हिताचा विचार करावा.- भावसिंग राठोड, मुख्य व्यवस्थापक, न्यूओ व्हीलबहुतांश कामगारांना काम राहिले नाही. त्यामुळे त्यांची उपासमार होऊ लागली आहे. सरकारने गॅसपुरवठा करण्याचा निर्णय घेऊन कामगारांची उपासमार टाळावी.- बबन वाजे, सचिव, 'सिमा'.