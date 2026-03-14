Nashik Bus Fire : शिंदे टोलनाक्यावर मृत्यूचा थरार! सोलापूर-नाशिक बसने घेतला पेट; प्रवाशांचा थोडक्यात बचाव

नाशिक रोड: नाशिक- सिन्नर महामार्गावरील शिंदे टोलनाक्यावर शुक्रवारी (ता.१३) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास परिवहन महामंडळाच्या सोलापूर-नाशिक बसला (एच ०६, बी. डब्लू १२३५) अचानक आग लागली. .टोलनाक्याच्या पुढे येताच इंजिनातून धूर निघू लागल्याचे चालकाच्या लक्षात येताच त्यांनी प्रसंगावधान राखत बस तत्काळ रस्त्याच्या कडेला थांबवली. चालक विलास चोले आणि वाहकाच्या मदतीने बसमधील सर्व १५ प्रवाशांना तातडीने खाली उतरविण्यात आले. काही क्षणांतच बसने पेट घेतल्याने आगीचे लोळ आकाशात उसळले..ग्रामस्थ व अग्निशमन दलाने शर्थीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली; मात्र तोपर्यंत बसचे मोठे नुकसान झाले होते. उष्णतेमुळे किंवा बसमध्ये शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत असून पोलिसांनी पंचनामा केला आहे. अग्निशामक दलाचे राजेंद्र सोनवणे, रामदास काळे, लक्ष्मीकांत बेंद्रे, हरिओम खालकर आदी ग्रामस्थांनी आग विझविण्यासाठी प्रयत्न केले. .Latur Highway Safety Issue: किल्लारी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघाताचा धोका वाढला; संरक्षणभिंत व पथदिव्यांची नागरिकांची मागणी.यापूर्वीही शिंदे- पळसे परिसरात बसला आग लागण्याची घटना घडली होती. नाशिक- सिन्नर टोलवेज कंपनी केवळ टोलवसुलीत मग्न असून आपत्कालीन परिस्थितीसाठी आवश्यक सुविधा अपुऱ्या असल्याची चर्चा स्थानिक नागरिकांमध्ये सुरू आहे. टोलनाक्यावर आग विझविण्यासाठी पाण्याचे बंब किंवा तत्सम साधने उपलब्ध नसल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.