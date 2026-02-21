Sinnar Crime : हायवेवरील लुटीचा केरळ 'कनेक्शन' उघड! सिन्नरमध्ये दरोडेखोरांच्या टोळीचा थरारक पर्दाफाश

सिन्नर: वाडीवऱ्हे येथील मुंबई-आग्रा महामार्गावरील लुटीप्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई करत आंतरराज्य दरोडा टोळीचा पर्दाफाश केला आहे. सिन्नर तालुक्यातील मनेगाव शिवारात छापा टाकून दहा संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, या गुन्ह्यातील दोन प्रमुख संशयितांना थेट केरळ राज्यातून अटक करण्यात आली आहे. या टोळीतील आणखी पाच जण फरार असून त्यांचा शोध सुरू आहे..११ फेब्रुवारी रोजी राजूर फाट्यावर धर्मेंद्र पटेल (रा. गुजरात) यांच्या स्कॉर्पिओ वाहनाला इतर वाहने आडवी लावून साडेचार लाख रुपयांची लूट करण्यात आली होती. या धाडसी प्रकारानंतर पोलिसांनी सखोल तपास सुरू केला. तपासादरम्यान मिळालेल्या धागेदोऱ्यांमुळे या गुन्ह्याची पाळेमुळे केरळपर्यंत पोहोचली. या अनुषंगाने बाबू व्ही. आर. रमण पिल्ले (५४, रा. चंगमनाडू, जि. एर्नाकुलम) आणि आकाश एस. कांत श्रीकांत (१८, रा. कोडुंगल्लोर, जि. त्रिसूर) या दोघांना केरळमधून अटक करण्यात आली. .चौकशीदरम्यान त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे अन्य साथीदार नाशिक जिल्ह्यात महामार्गावर लुटीच्या उद्देशाने आल्याचे समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी सिन्नर तालुक्यातील मनेगाव शिवारात सापळा रचत छापा टाकला. या कारवाईत दहा दरोडेखोरांना ताब्यात घेण्यात आले. संशयित आरोपींकडून तीन कार, धारदार शस्त्रास्त्रे आणि अन्य साहित्य असा एकूण सुमारे १९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..या कारवाईत जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आणि अप्पर पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर यांनी मार्गदर्शन केले. गुन्हे शाखेचे निरीक्षक रवींद्र मगर, सिन्नरचे निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे, वाडीवऱ्हेचे निरीक्षक भगवान मथुरे, सहाय्यक निरीक्षक नितीन रणदिवे, उपनिरीक्षक सुदर्शन बोडके, शैलेश टील, रूपाली चव्हाण यांच्यासह पोलिस कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. पोलिसांच्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे महामार्गावरील प्रवाशांमध्ये दिलासा व्यक्त होत आहे. .आंतरराज्य पातळीवर कार्यरत असलेल्या या टोळीचा पर्दाफाश झाल्याने जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत पोलिसांच्या दक्षतेचेही दर्शन घडले आहे. दरम्यान, फरार आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत असून, या टोळीशी संबंधित इतर गुन्ह्यांचाही तपास सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत आणखी धक्कादायक उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..National Highway Crime : पुणे-सोलापूर हायवेवर रक्ताचा सडा! दुचाकीला पिकअपची धडक अन् कोयत्याने सपासप वार; साडेचार वर्षांनंतर घेतला दुहेरी खुनाचा बदला?.आंतरराज्य टोळीचा धक्कादायक उलगडातपासातून उघड झाले, की ही टोळी केरळमधील सराईत गुन्हेगारांची असून, महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील महामार्गांवर वाहने अडवून लूटमार करीत होती. त्यामुळे या टोळीशी संबंधित आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. महामार्गावर प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना लक्ष्य करीत, वाहन आडवे लावणे, धमकावणे आणि रोख रक्कम किंवा मौल्यवान वस्तू लुटणे ही या टोळीची कार्यपद्धती असल्याचे प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.