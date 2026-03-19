Captain Ashok Kharat : मुख्यमंत्री शिंदेंपासून चाकणकरांपर्यंत सर्वांचा होता राबता; कोण आहे हा वादग्रस्त कॅप्टन अशोक खरात?

सिन्नर: कॅप्टन अशोक खरात याला अटक झाल्यावर सिन्नर-शिर्डी मार्गावरील मिरगाव शिवारातील ईशान्येश्वर मंदिराजवळील ट्रस्टींच्या नावाचा फलक बुधवारी (ता.१८) हटविण्यात आला. मंदिराजवळील कार्यालय बंद, तसेच आलिशान बंगल्याचे प्रवेशद्वारही कुलूपबंद होते. एरवी दिवसभर राबता असलेल्या भाविकांनीही या कारवाईनंतर मंदिराकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले..या मंदिरात दिल्लीतील प्रभावी नेत्यांबरोबरच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी अनेकदा भेटी दिल्या आहेत. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर याही अनेकदा मंदिरात येऊन गेल्या आहेत. त्या या ट्रस्टवर विश्वस्त असल्याचे सांगितले जाते..शिंदे यांचा पूजाविधी चर्चेतशिर्डी येथे साईबाबांचे दर्शन घेऊन मुंबईला परतताना तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अचानक आपला ताफा ईशान्येश्वर मंदिराकडे वळविला. यावेळी त्यांनी कॅप्टन खरात यांच्या उपस्थितीत सपत्निक विधिवत पूजाविधी केला होता. तो विधी त्या वेळी अधिक चर्चेत आला होता..केसरकर, चाकणकरांचा राबताया मंदिरात माजी मंत्री दीपक केसरकर, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांचा कायम राबता होता. विधीवत पूजाविधी करण्यासाठी ते येत असत. अंकशास्त्राची अचूक मांडणी करत असल्याने कॅप्टन अशोक खरात याचा प्रभाव बड्या मंडळीत कायम राहिला आहे. तालुक्यातील राजकीय नेतेही अनेकदा राजकीय भाकिते जाणून घेण्यासाठी, उमेदवारी अर्ज किती तारखेला, कोणत्या वेळेला भरावा याचा सल्ला घेत होते..परिसरात आलिशान बंगलाकॅप्टन अशोक खरात याचे मुळगाव कहांडळवाडी असून वावीजवळ असलेल्या गावात वडिलोपार्जित शेती असली तरी कुटुंबातील इतरजण कोणीही राहत नाही. मंदिराजवळ जवळपास ३० एकराहून अधिक जमीन आहे. आंबा, चिक्कूची झाडे यात आहेत. त्यात असलेला हा आलिशान बंगला अटकेच्या घटनेमुळे चर्चेत आला आहे. मंदिरालगत संस्थानचे कार्यालय नेहमी उघडे राहत होते. मात्र बुधवारी (ता.१८) बंद अवस्थेत होते. एरवी मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येन राबता असलेल्या भाविकांनी कॅप्टन खरात याच्यावर कारवाई होताच पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. दिवसभर या कारवाईसंदर्भात भाविकांत चर्चा पसरली होती.