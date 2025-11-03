Sinnar Crime : पुलावरील 'अपघात' नव्हे, पूर्वनियोजित 'खून'! खंबाळे येथील घटनेतून धक्कादायक सत्य उघडकीस

खेडलेझुंगे: खंबाळे (ता. सिन्नर) येथे मामाच्या गावाला असलेल्या आईच्या हिश्श्याच्या जमिनीवरून झालेल्या वादातून भाच्याने थेट मामा-मामीच्या अंगावर इको कार घालत त्यांना संपविल्याचा धक्कादायक प्रकार येथील पुलावर शनिवारी (ता. १) झालेल्या अपघातातून समोर आला आहे. .मामा किसन दराडे यांचे भाऊ विश्वनाथ दराडे यांनी या प्रकरणी दिलेल्या तक्रारीत वरील आरोप करण्यात आला. पोलिसांनी त्यानुसार इको कारचालक भाचा भाऊसाहेब सखाहरी साबळे (रा. डोंगरगाव, ता. निफाड) याच्याविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंदविला. त्याला अटक करण्यात आली आहे..येथील गोदावरी नदीच्या पुलावर झालेली दुचाकी-चारचाकीची धडक केवळ अपघात नसून, पूर्वनियोजित हत्या असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे. अपघातातील मृत किसन एकनाथ दराडे (३८) आणि त्यांच्या पत्नी बेबीबाई दराडे दोघे खंबाळे (ता. सिन्नर) येथील रहिवासी होते. हे दांपत्य आपल्या हीरो स्प्लेंडर (एमएच १५, बीवाय ५७२५) या दुचाकीवरून जात असताना इको कारने (एमएच १५ जेएस १९५४) पुलावर दुचाकीला जोरदार धडक दिली होती. .त्यात दुचाकीवरील मामा आणि मामीचा जागीच मृत्यू झाला होता. या अपघाताबाबत मृताचे भाऊ विश्वनाथ एकनाथ दराडे (२९, रा. खंबाळे) यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे, की डोंगरगाव येथे भाऊ आणि वहिनी गेले होते. जमिनीच्या वाटपाच्या कारणावरून भाचा भाऊसाहेब साबळे याचा मामाशी वाद झाला..इतरही नातेवाईक वाटपप्रश्नी आले होते. त्यानंतर ते खंबाळे येथे यायला निघाले असता भाच्याने रागाच्या भरात आपल्या ताब्यातील इको कारने डोंगरगावपासून पाठलाग करीत पुलावर दुचाकीला धडक दिली..Akola News: गुंज येथे गळफास घेऊन शेतकरी पुत्राने संपवले जिवन .या भीषण धडकेत किसन आणि बेबीबाई दराडे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेनंतर पोलिसांनी प्राथमिक चौकशीतून मिळालेल्या पुराव्यांवरून भाऊसाहेब साबळे याच्यावर कलम १०३ (१), ३५२, ३५१(३) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा नोंदवून अटक केली आहे. उपविभागीय पोलिस अधिकारी पाटील व सहायक पोलिस निरीक्षक विकास ढोकरे यांनी घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला. सहायक निरीक्षक ढोकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.