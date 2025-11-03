नाशिक

Sinnar Crime : पुलावरील 'अपघात' नव्हे, पूर्वनियोजित 'खून'! खंबाळे येथील घटनेतून धक्कादायक सत्य उघडकीस

Shocking Murder Disguised as Accident on Sinnar Bridge : सिन्नर तालुक्यातील खंबाळे (जि. नाशिक) येथे गोदावरी नदीच्या पुलावर दुचाकीला इको कारने धडक देऊन मामा-मामी किसन आणि बेबीबाई दराडे यांची हत्या केल्याप्रकरणी भाचा भाऊसाहेब साबळे याला अटक करण्यात आली आहे. जमिनीच्या वादातून हा पूर्वनियोजित खून झाल्याचे उघड झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
खेडलेझुंगे: खंबाळे (ता. सिन्नर) येथे मामाच्या गावाला असलेल्या आईच्या हिश्श्याच्या जमिनीवरून झालेल्या वादातून भाच्याने थेट मामा-मामीच्या अंगावर इको कार घालत त्यांना संपविल्याचा धक्कादायक प्रकार येथील पुलावर शनिवारी (ता. १) झालेल्या अपघातातून समोर आला आहे.

