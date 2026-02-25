Sinnar Protest : मुलीच्या अपहरणावरून सिन्नरकर आक्रमक; कडक कायद्याच्या मागणीसाठी हिंदू समाजाचा मोर्चा

सिन्नर: येथील अल्पवयीन मुलीला वीस दिवसांपासून फूस लावून पळवून नेण्यात आले आहे. तक्रार करूनही पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगून हे प्रकरण लव्ह जिहाद असल्याचा आरोप करत सकल हिंदू समाजाने येथे मंगळवारी मोर्चा काढत नाशिक-पुणे महामार्गावर धरणे आंदोलन केले. लोकांच्या भावना लक्षात घेत पोलिसांनी दहा दिवसांत शोध घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले..कल्पेश कुलथे, प्रसाद भुसे, सुनील सानप, मधुकर शिंदे, नामदेव कुंदे, सौरभ भालेराव, देवा आव्हाड, जयंत आव्हाड, विठ्ठल जपे, सजन सांगळे आदींसह सकल हिंदू समाजाचे नागरिक सहभागी झाले होते..‘अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळविण्यात आले असून याचा शोध घेण्याची मागणी करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने मोर्चा काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. फसवणूक करून बलपूर्वक धर्मांतरण होत असल्याने ते रोखण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्याकरीता पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता. .त्यावर काम होणे अपेक्षित होते. परंतु, यास जवळपास वीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी होऊनही काहीच कार्यवाही झालेली नाही. राज्यात लव जिहाद, फसवणूक करून केलेले विवाह, ओळख लपवून संबंधित प्रस्थापित करणे, मानसिक दबाव, धमकी, धर्मांतरण अशा तक्रारी येत आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आदी राज्यात यावर कायदे झालेले असताना महाराष्ट्रात अद्याप तसे झाले नाही. मार्च महिन्यात होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सत्वर कायदा व्हावा, अशी मागणी सकल हिंदू समाजातर्फे करण्यात आली..Kolhapur cooperative elections : गोकुळ दूध संघासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५१६ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार.मोर्चेकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन पोलिसांनी या प्रकरणाचा दहा दिवसात तपास लावण्यात येऊन संशयिताला अटक केली जाईल असे आश्वासन दिले, मात्र तरीही नागरिकांचे समाधान झाले नाही. मात्र दहा दिवसात तपास लावाच अशी पुन्हा एकदा विनंती करत आंदोलन तूर्तास मागे घेतले. दरम्यान या आंदोलनानंतर शहरात कथित लवजिहादची पुन्हा जोरदार चर्चा सुरू झाली असून पोलिसांच्या तपासाकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.