Crime News : 'घरी जाऊन झोपा' म्हणणे पडले महागात; सिन्नरमधील व्यापाऱ्याच्या खुनाचा थरार उघड

Unidentified Body Found in Drain Shocks Sinnar : सिन्नर शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांनी विंचूर-दळवी रस्त्यालगत आढळलेल्या व्यापाऱ्याच्या खूनप्रकरणाचा काही दिवसांतच उलगडा केला.
नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर शहरातील विंचूरदळवी रस्त्यालगतच्या सांडपाण्याच्या नाल्यात नोव्हेंबरमध्ये अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांना काही तासांत ओळखही पटली, परंतु कोणाच्या अध्यात-मध्यात नसलेल्या व्यापाऱ्याचा खून कोणी आणि कशासाठी केला, असे गुंतागुंतीचे कोडे सिन्नर शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांनी कल्पकतेने काही दिवसांतच उलगडले.

