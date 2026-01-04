Crime News : 'घरी जाऊन झोपा' म्हणणे पडले महागात; सिन्नरमधील व्यापाऱ्याच्या खुनाचा थरार उघड

सिन्नर शहरातील विंचूरदळवी रस्त्यालगतच्या सांडपाण्याच्या नाल्यात नोव्हेंबरमध्ये अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांना काही तासांत ओळखही पटली, परंतु कोणाच्या अध्यात-मध्यात नसलेल्या व्यापाऱ्याचा खून कोणी आणि कशासाठी केला, असे गुंतागुंतीचे कोडे सिन्नर शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांनी कल्पकतेने काही दिवसांतच उलगडले..सिन्नर पोलिस ठाण्यात ५ नोव्हेंबर २०२५ च्या सकाळी नेहमीप्रमाणे वरिष्ठ निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे हे कामकाजाचा आढावा घेत असतानाच, खबर आली. सिन्नर शहरालगत असलेल्या विंचूर दळवी - भावदेवाडी रस्त्यालगत असलेल्या सांडपाण्याच्या नाल्यात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला होता. पोलिस निरीक्षक भामरे हे पथकासह घटनास्थळी पोहोचले. मृतदेह पुरुषाचा होता. त्याच्या चेहऱ्यावर दगड-विटांनी ठेचल्याच्या खुणा होत्या. त्या वरून खून झाल्याचे निष्पन्न झाले. घटनास्थळी तत्काळ श्वानपथक आले. .फॉरेन्सिकचे पथकही दाखल झाले. श्वानपथकाने रस्त्याच्या आसपासचा माग दाखविला. फॉरेन्सिकच्या पथकाने तेथील पुरावे जप्त केले. मृतदेह आढळून आला, त्यापासून काही अंतरावरच भावदेवाडी होती. तेथील ग्रामस्थांना ओळख पटविण्यासाठी बोलविण्यात आले. मयत व्यक्तीला पाहिल्यानंतर भावाने ओळखले. विलास उर्फ बजरंग आबाजी दळवी या ५० वर्षीय व्यक्तीचा तो मृतदेह असल्याचे निष्पन्न झाले. .विलास दळवी हे बैलांचे व्यापारी होते. गावोगावच्या बाजारात जाऊन ते बैलांचा व्यापार करायचे. त्यांचा व्यवसाय आणि ते असाच त्यांचा स्वभाव आणि मनमिळावू असल्याची माहिती गावकऱ्यांसह कुटूंबियांनी पोलिसांना दिली. त्यांचे कोणाशी वादही नसल्याने त्यांचा असा खून करण्यामागील कारण काही केल्या स्पष्ट होत नव्हते..तपासासाठी तीन पथकेवरिष्ठ निरीक्षक भामरे यांनी या खुनाच्या उलगड्यासाठी तीन पथके तयार केली. तांत्रिक विश्लेषणानुसार विलास दळवी हे ४ नोव्हेंबर २०२५ च्या रात्री साडेदहाच्या सुमारास एका पीकअपमधून विंचूर दळवी ते भावदेवाडी रस्त्यावरील शिवाजी चौकात उतरले होते. त्यानंतर ते भावदेवाडीच्या दिशेने पायीच निघाले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांना वाटेत कोण भेटले आणि त्यांचा खून का करण्यात आला याचा काही केल्या उलगडा होत नव्हता. एका पथकाने तांत्रिक तपास सुरू ठेवला. दुसरे पथक सिन्नर शहराच्या परिसरात गोपनीयरित्या खबऱ्यांकडून माहिती घेण्याच्या प्रयत्नात होते..पहिल्या खबरीने केला उलगडापोलिस निरीक्षक भामरे यांनी पथकाला त्यांच्या खबऱ्यांच्या जाळ्यातून काही माहिती मिळते का, याविषयी प्रयत्न सुरू होते. व्यापाऱ्याचा खून झाल्याने शहर-परिसरात काहीसे भितीचे वातावरण होते. त्याचवेळी भामरे यांना एक खबर मिळाली. ४ नोव्हेंबरच्या रात्री जेव्हा विलास दळवी हे पीकअपमधून उतरून भावदेवाडीच्या दिशेने पायी जात होते, तेव्हा शिवाजी चौकात अंधारामध्ये काही टवाळखोर युवक बसलेले होते..त्यांनीच दळवी यांचा खून केला असावा किंवा त्या ठिकाणी नेमके काय झाले असावे याचा उलगडा त्यांच्याकडूनच होणार होता. भामरे यांच्या पथकाने त्या रात्री शिवाजी चौकात बसलेल्यांचा शोध सुरू केला असता, त्यात एका विधीसंघर्षित मुलासह चौघांची नावे समोर आली. सिन्नर पोलिसांनी त्या चौघांचा शोध सुरू केला असता, विधीसंघर्षित मुलासह आकाश मोरे या दोघांना वावीतून ताब्यात घेतले. प्राथमिक चौकशीतून त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. पण पोलिसी खाक्या दाखविताच त्यांनी खुनाची कबुली दिली..हटकल्याच्या रागातून खूनआकाश मोरे आणि विधिसंघर्षित बालकाने त्या रात्रीची कहाणीच वरिष्ठ निरीक्षक भामरे यांना सांगितली. त्या रात्री विलास दळवी हे पीकअपमधून उतरले आणि भावदेवाडीच्या दिशेने जात होते. त्या वेळी चौघे जण अंधारात बसलेले होते. विलास दळवी यांनी ते पाहिले आणि, ‘इतक्या रात्री काय करताय, घरी जाऊन झोपा’ असे ते त्यांना म्हणाले. त्या नंतर ते त्यांच्याकडे पाहत रस्त्याने चालू लागले. .चौघांना त्यांच्या या बोलण्याचा राग आला. त्यांनी दुसऱ्या वाटेने पुढे जाऊन विलास दळवी यांना अडविले आणि चौघांनी शिवीगाळ करीत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या मारहाणीत ते खाली कोसळले असता, चौघांनी रस्त्यालगतच्या विटा आणि दगडांनी त्यांच्या चेहऱ्यावर मारा केला. गंभीर दुखापत झाल्याने ते जागीच पडले. मारेकऱ्यांनी त्यांना रस्त्यालगतच्या सांडपाण्यात ढकलून दिले आणि ते पसार झाले..पथके मागावरशहर परिसरात मारेकऱ्यांचा शोध घेण्यासाठीच्या पथकाने आकाश मोरे व विधीसंघर्षित बालक या दोघांना वावीतून अटक केली होती. विलास दळवी यांचा खून करून ते वावीकडे पळून गेले होते. त्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या आणखी दोन साथीदारांचा शोध सुरू झाला. तिसरा मारेकरी अजय पवार यालाही सिन्नर तालुक्यातल्या खेड्यातून अटक केली. तो त्याच्या नातलगाकडे लपून बसला होता. .तिघांनी खुनाची कबुली दिली. पण चौथा मारेकऱ्याचा कोणताच ठावठिकाणा मिळत नव्हता. तो भावदेवाडीत काही दिवसांपासून पाहुणा आला होता. त्याचा कोणताच पत्ता मिळत नव्हता. तरीही तिसऱ्या पथकाने इगतपुरी, मुंबईत त्याचा शोध घेतला असता, पोलिसांना अपयश आले. या चौथ्या मारेकऱ्यानेच विलास दळवी यांना मारण्यासाठी तिघांना प्रोत्साहित केले होते..परराज्यात पलायनाचा प्रयत्नविलास दळवी यांच्या खुनाची उकल झाली असली तरी मुख्य मारेकरी मात्र अजूनही मोकाट होता. वरिष्ठ निरीक्षक भामरे यांनी त्याला अटक करण्याचा चंगच बांधला होता. त्यामुळे ते दररोज पथकांकडून तपासाचा आढावा घेत असतानाच, तांत्रिक विश्लेषण करणाऱ्या पथकाला त्याचा सुगावा लागला. तो सुरगाण्यात असल्याची माहिती मिळाली. भामरे यांनी तत्काळ पथक त्याच्या मागावर रवाना केले. तो चौथा मारेकरी प्रेम पाईकराव होता. तो सुरगाणामार्गे गुजरातमध्ये पळून जाण्याच्या प्रयत्नात होता..Amravati News : दोन मुलींवर लादलं मातृत्व, प्रेमसंबंधातून झाल्या गर्भवती; तरुणांवर गुन्हा दाखल, मेळघाटात वाढतायत घटना.सिन्नर पोलिसांच्या पथकाने सुरगाणा रस्त्यावरील पांडाणे टोलनाका येथे सापळा रचला होता. तो ज्या वाहनातून प्रवास करीत होता, ते वाहन टोलनाक्यावर येताच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. सिन्नरला आणल्यानंतर चौकशीत त्याने खुनाची कबुली दिली. विलास दळवी हे चौघांना रागावले होते. त्याचा प्रेमला राग आला आणि त्याने त्याचा बदला घेण्यासाठी तिघांना उचकवले. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या रस्त्याने जात विलास दळवी यांना अडविले आणि बेदम मारहाण केली. रस्त्यालगत पडलेले दगड आणि विटांनी त्यांचा चेहरा ठेचून खून केल्याची कबुली दिली..हद्दपारीचा होता प्रस्तावमुख्य मारेकरी प्रेम पाईकराव हा काही दिवसांपासूनच पाहुणा म्हणून आला होता. आकाश मोरे अन् विधीसंघर्षित बालक हे टवाळक्या करायचे. तर, अजय पवार याच्यावर मात्र मारहाणीचे गुन्हे होते. त्याच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव सिन्नर पोलिसांनी तयार केला होता. तो प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच त्याने खूनाचे कांड केले होते. तिघेही मारेकरी खुनाच्या गुन्ह्यात अटकेत आहेत तर, विधीसंघर्षित बालकाविरोधात बाल न्यायालयात खटला सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.