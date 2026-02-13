Sinnar Cooperative Scam : तारण ठेवलेल्या सोन्यावर काढले कर्ज; चासमधील पतसंस्थेत सव्वादोन कोटींचा अपहार, व्यवस्थापकासह 21 माजी पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे

सिन्नर (नाशिक) : कर्जदारने तारण ठेवलेल्या सोन्याचे दागिने घेवून संचालकांनी पुन्हा त्यावर दुसऱ्या बँकेतून कर्ज (Sinnar cooperative scam) काढले. इतकेच नव्हे तर रोजच्या जमा होणाऱ्या पैशातही अपहार केला. तब्बल दोन कोटी ३१ लाख १५ हजार ३३० रुपयांचा अपहार झाला असून याबाबत चास येथील त्रिमुर्ती ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकासह विद्यमान व माजी संचालक मंडळातील २१ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात (Nashik credit society fraud) खळबळ उडाली आहे. .लेखा परीक्षक रुस्तम सारंगधर कपाटे यांनी वावी पोलिस ठाण्यात गैरव्यवहार व अपहाराची फिर्याद दिली. त्यावरुन २०१० ते २०२३ या कालावधीतील अध्यक्ष जगन्नाथ वामन सहाणे, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र मुरलीधर खैरनार, संचालक अण्णासाहेब सोपान खैरनार, रघुनाथ वामन सहाणे, रामदास रंगनाथ भाबड, सुमदाम श्रीहरी सहाणे, सूर्यभान बाबूराव देशमुख, गुलाब गंगागीर गोसावी, दादा भाऊराव गायकवाड, कांता भागवत कातोरे, कमळाबाई बाळासाहेब गडाख, व्यवस्थापक सुरेश तुकाराम जगधने..तसेच २०२३ ते २०२५ या कालावधीतील अध्यक्ष शिवाजी विठोबा खैरनार, उपाध्यक्ष नंदकुमार हरिश्चंद्र देशमुख, संचालक सोमनाथ माधव भाबड, उत्तम कारभारी बिडगर, राजेंद्र भागीनाथ खैरनार, पोपट सोपान खैरनार, रामनाथ हरी लोहकरे, मंगल बाळासाहेब देशमुख, कल्पना उत्तम गायकवाड या २१ संशयितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!.पंधरा वर्षे चालला गैरव्यवहार२०१० ते २०२५ या कालावधीत हा गैरव्यवहार झाला आहे. ठेवींचे पैसे वापरणे, रोजच्या व्यवहारातून पैशांचा खासगी वापर करणे, परवानगी नसताना ठेवींचे वितरण करणे आदी विविध प्रकारांतून गैरव्यवहार करण्यात आला..Emotional HSC Exam Story : आईचा मृतदेह घरात असताना मुलीने दिला बारावीचा पेपर; मन सुन्न करणाऱ्या घटनेने गावकरी हेलावले.वर्षभरापासून प्रशासकठेवीदारांना मुदत संपूनही ठेवी मिळत नसल्याने याबाबत दुय्यम निबंधक संजय गिते यांच्याकडे तक्रारी आल्या होत्या. त्यांनी दखल घेत लेखा परीक्षक रुस्तम कपाटे यांची नेमणूक करून लेखा परीक्षण केले. त्यात गैरव्यवहार व अपहाराच्या बाबी उघडकीस आल्या. त्यानंतर लगेचच गिते यांनी सहकार अधिकारी सुदर्शन तांदळे, किशोर भालेराव यांची प्रशासक म्हणून वर्षभरापूर्वी नेमणूक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.