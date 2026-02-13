नाशिक

Sinnar Cooperative Scam : तारण ठेवलेल्या सोन्यावर काढले कर्ज; चासमधील पतसंस्थेत सव्वादोन कोटींचा अपहार, व्यवस्थापकासह 21 माजी पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे

₹2.31 Crore Fraud Rocks Sinnar Cooperative Sector : सिन्नर तालुक्यातील त्रिमूर्ती ग्रामीण पतसंस्थेत २.३१ कोटी रुपयांचा अपहार उघडकीस आला. तारणातील सोन्यावर दुबार कर्ज काढल्याचा आरोप असून २१ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाला.
सकाळ डिजिटल टीम
सिन्नर (नाशिक) : कर्जदारने तारण ठेवलेल्या सोन्याचे दागिने घेवून संचालकांनी पुन्हा त्यावर दुसऱ्या बँकेतून कर्ज (Sinnar cooperative scam) काढले. इतकेच नव्हे तर रोजच्या जमा होणाऱ्या पैशातही अपहार केला. तब्बल दोन कोटी ३१ लाख १५ हजार ३३० रुपयांचा अपहार झाला असून याबाबत चास येथील त्रिमुर्ती ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थेच्या व्यवस्थापकासह विद्यमान व माजी संचालक मंडळातील २१ पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने तालुक्यातील सहकार क्षेत्रात (Nashik credit society fraud) खळबळ उडाली आहे.

