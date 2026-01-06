Nashik Pune Railway : शेतकऱ्यांच्या हितावर गदा आणू नका! रेल्वेमार्गावरून 'स्वाभिमानी' आक्रमक, राजू शेट्टींचा एल्गार

सिन्नर: नाशिक- पुणे रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेक्षणानुसारच व्हावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना संघर्ष उभारेल, असा ठाम इशारा संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला. रेल्वेचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल; मात्र तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन अटळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस संघटनेचे आत्माराम पगार, युवा तालुका अध्यक्ष नीलेश पगार, वसंत पगार, सचिन पगार, राजेंद्र घोटेकर, विश्वनाथ पगार, प्रल्हाद तासकर, रेखा गांगुर्डे, सविता गवळी, वर्षा जाधव, गोकूळ गांगुर्डे, निफाड तालुकाध्यक्ष गजानन घोटेकर, महिला आघाडी अध्यक्ष अनिता कोल्हे, कळवण तालुकाध्यक्ष रवींद्र शेवाळे आदी उपस्थित होते. .बैठकीत रेल्वेमार्ग सिन्नर- देवठाण- संगमनेर- नारायणगाव या मार्गेच व्हावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. शेट्टी म्हणाले, ‘रेल्वेचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवून शेतकऱ्यांच्या हितावर गदा आणली जात आहे. हा अन्याय सहन केला जाणार नाही.’.दरम्यान, मका व सोयाबीन खरेदीतील विलंबामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. रबी हंगामात हरभरा, गहू, तूर व मका यांची शासकीय हमीभावाने तातडीने खरेदी करावी. ही खरेदी तालुका खरेदी-विक्री संघामार्फत करावी, जेणेकरून बाजारात कमी भावाने होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबेल व योग्य मोबदला मिळेल, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली..inspirational Story: कानवडे दाम्पत्याचा वयाला ठेंगा! जिद्दच्या जाेरावर ३५ हजार किलोमीटरचा सायकल प्रवास पूर्ण, आरोग्य, पर्यावरणाचा संदेश!.जिल्हाध्यक्ष निवृत्ती गारे यांनी येणाऱ्या पिकांसाठी धान्य व कडधान्यांचे हमीभाव धोरण त्वरित राबवावे, अशी मागणी केली. कुबेर जाधव यांनी जिल्ह्यातील बंद पडलेले कारखाने भाडेतत्त्वावर चालवताना राजकीय लोकांनी घेतलेल्या गैरफायद्यावर प्रश्न उपस्थित केला. या गैरप्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने तातडीने दखल न घेतल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून लढा उभारेल, असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.