Nashik Pune Railway : शेतकऱ्यांच्या हितावर गदा आणू नका! रेल्वेमार्गावरून 'स्वाभिमानी' आक्रमक, राजू शेट्टींचा एल्गार

Swabhimani Shetkari Sanghatana Demands Old Nashik–Pune Railway Survey : नाशिक- पुणे रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेक्षणानुसारच व्हावा असा ठाम इशारा संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला. रेल्वेचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल; मात्र तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन अटळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिन्नर: नाशिक- पुणे रेल्वेमार्ग जुन्या सर्वेक्षणानुसारच व्हावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना संघर्ष उभारेल, असा ठाम इशारा संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला. रेल्वेचे उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल; मात्र तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन अटळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

