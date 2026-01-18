Nashik Pune Railway Route : नाशिक-पुणे रेल्वेसाठी सिन्नरकर आक्रमक! शिर्डी मार्गाला विरोध करत जुन्याच मार्गासाठी धरणे आंदोलन

सिन्नर: नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग हा जुन्याच मार्गाने सिन्नर-संगमनेर-आळेफाटा-नारायणराव-चाकणमार्गेच व्हावा, नवीन प्रस्तावित शिर्डीमार्गे मार्ग रद्द करावा, या मागणीसाठी सिन्नर रेल्वे कृती समितीतर्फे तहसील कार्यालयासमोर शनिवारी (ता.१७) धरणे आंदोलन करण्यात आले. संभाव्य नवीन रेल्वेमार्ग रद्द न केल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. .कृती समितीचे हरिभाऊ तांबे, बबनराव वाजे, अॅड. राजेंद्र चव्हाणके, दत्ताजी वायचळे, नामदेव कोतवाल, अण्णासाहेब गडाख, अॅड. संजय सोनवणे, राजाराम मुंगसे, डॉ. आर. टी. जाधव आदींनी मनोगत व्यक्त केले. केंद्र व राज्य सरकारने लोकभावनेची कदर करून नवीन रेल्वे मार्ग लादल्यास तालुक्यात मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असे सांगितले. .नगराध्यक्ष विठ्ठल ऊगले, भाऊसाहेब शिंदे, डॉ. विष्णू अत्रे, संतोष दातरंगे, पप्पू गोडसे, दीपक सोनवणे, आनंदा सालमुठे, मंगेश आहेर, किरण मुत्रक, रामदास खैरनार, कृष्णा भगत, कमलाकर पोटे, कल्पना रेवगडे, सतीश नेहे, सर्जेराव उगले, सोमनाथ सानप, डॉ. दीपक श्रीमाळी, संदीप शेळके, कृष्णा पोटे, संजय चव्हाणके, उमेश गायकवाड, दशरथ रोडे, आनंदा सोनवणे, शिवाजी आवारे, अनिल थोरात, विजय शिंदे, मुकेश देशमुख, नगरसेवक अशोक जाधव, दौलत मोगल आदींसह नागरिक सहभागी झाले होते..जुना प्रस्तावित रेल्वे मार्ग हा तालुक्यासाठी लाभदायक असून या मार्गामुळे सिन्नरसह संगमनेर व इतर परिसराचा औद्योगिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकास साधला जाणार आहे. त्यामुळे जुना रेल्वेमार्ग करण्यात यावा, लोकभावनेचा विचार व्हावा अशी मागणी करण्यात आली. जुन्या मार्गाखेरीच नवीन कोणताही मार्ग थोपविणे सहन केले जाणार नाही असा इशारा देण्यात आला. मागणीचे निवेदन नायब तहसीलदार माणिक गाडे यांना देण्यात आले..BMC Update: मोठी बातमी! मुंबईत उद्धव ठाकरेंच्या नगरसेवकांची संख्या वाढणार, सत्तासमीकरण बदलणार?.३१ ला समृद्धी महामार्ग रोखणारनाशिक- पुणे रेल्वे मार्ग सिन्नर- संगमनेर मार्गे होण्याच्या मागणीसाठी ३१ जानेवारीला सकाळी दहाला गोंदे येथे समृद्धी महामार्ग रोखण्यात येणार असल्याचे कृती समितीने जाहीर केले. आंदोलनात प्रत्येक गावातील नागरिक, व्यावसायिक, उद्योजक, वकील, डॉक्टर व इतर क्षेत्रातील सर्वांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.