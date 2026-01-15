Sinnar News : सिन्नरमध्ये नायलॉन मांजा भोवला! मुलांच्या हट्टापायी पालकांवर गुन्हे दाखल; पोलिसांची मोठी कारवाई

सिन्नर: मकर संक्रातीला बुधवारी (ता.१४) नायलान मांजाचा वापर करून पतंग उडविणाऱ्या सहा पालकांवर सिन्नर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. पोलिस व नगर परिषदेच्या संयुक्त पथकाने शहर व उपनगरातून १०० हून अधिक पतंग उडविणाऱ्यांकडून आसारीसह नायलान मांजा जप्त केला. दरम्यान १५ दिवसापासून नायलॉन मांजाविरोधात मोहिम राबवूनही पतंग उडविताना मोठ्या प्रमाणात नायलान मांजाचा वापर झाल्याचे दिसून आले..नायलॉन मांजाचा पतंग वापर करताना मुले आढळून आल्याने त्यांचे पालक महेश देवराम लोंढे (५३, रा. गावठा), संतोष पांडुरंग शिंदे (४४, रा. गावठा), अजमल सर्फराज पठाण (४३, रा. खडकपुरा) यांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अन्य तिघांवरही गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु होते. नायलान मांजा विक्री व वापरावर बंदी असल्याने व नागरिकांच्या जिवितास धोका असल्याचे माहिती असूनही नायलान मांजाचा लहान मुलांनी वापर केल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. हवालदार नागरे यांनी तशा आशयाची फिर्याद दिली..मुख्याधिकारी अभिजित कदम, पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १० पथके नायलान मांजाचा शोध घेत होते. वावीवेस, आंबेडकर नगर, खर्जेमाळा, काजीपुरा, लोंढे गल्ली, तानाजी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज नगर, लालचौक, पाचोरे गल्ली, विजयनगर या भागातून १०० हून अधिक पतंग उडविणाऱ्या मुलांकडून आसारी व नायलान मांजा जप्त केला..Army Success Story:अभिमानास्पद कामगिरी! सर्वसामान्य कुटुंबातील चार युवकांची लष्करी सेवेत भरारी; स्वप्न सत्यात उतरविलं, डाेळ्यात पाणी...करकोचाचा वाचला जीवआडवा फाटा येथे पांढऱ्या मानेचा करकोचा हा पक्षी नायलॉन मांजाने जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.१३) घडली. महावितरण कार्यालयाजवळ सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गोजरे यांनी याबाबत माहिती दिली होती. पक्षीमित्र राहुल कालेवार, संदीप साठे, शंतनू कोरडे यांनी त्यास ताब्यात घेतल्यावर वन विभागाच्या ताब्यात दिले. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपचार केल्यावर वन विभागाने त्यास नाशिकच्या पशुचिकित्सालयात पाठविले आहे..नायलॉन मांजाचा सर्रास वापरशहर व उपनगरांत नायलॉन मांजाचा सर्रास वापर झाल्याचे चित्र होते. उंच इमारतींवर डीजेच्या तालावर पतंग उडविण्याचा आनंद युवक-युवती घेत होते. यात मोठ्या प्रमाणात नायलॉन मांजाचा वापर झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.