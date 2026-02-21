नाशिक

Agricultural News : कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले! सिन्नरमध्ये तीन वर्षांतील नीचांकी दर; ५० टक्के नुकसान

Sharp Decline in Red Onion Prices in Sinnar : सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत विक्रीसाठी आलेला लाल कांदा. यंदा आवक कमी असूनही दरात मोठी घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आले असून, भांडवली खर्च निघणेही कठीण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर: कांद्याचे उत्पादन घेणे आता शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या जोखमीचे ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या अनिश्‍चित आणि चुकीच्या धोरणांचा थेट फटका कांदा उत्पादकांना बसत असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली.

Nashik
maharashtra
Farmer
onion
policy
Sinnar
Price

