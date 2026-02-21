Agricultural News : कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले! सिन्नरमध्ये तीन वर्षांतील नीचांकी दर; ५० टक्के नुकसान

सिन्नर: कांद्याचे उत्पादन घेणे आता शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या जोखमीचे ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या अनिश्चित आणि चुकीच्या धोरणांचा थेट फटका कांदा उत्पादकांना बसत असून, त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली. .सिन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गेल्या तीन वर्षांतील आवक आणि दराची तुलना करता, यंदा शेतकऱ्यांना तब्बल ५० टक्के कमी दर मिळाल्याने लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे..दरवर्षी नोव्हेंबर ते मार्च या पाच महिन्यांच्या कालावधीत लाल कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत येतो. विशेषतः डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात लाल कांद्याची मोठी आवक होत असते. आवक वाढल्यास बाजारभाव कोसळण्याची स्थिती निर्माण होते; मात्र हा कांदा जास्त काळ टिकणारा नसल्याने, मिळेल त्या भावात त्याची विक्री करण्यावर शेतकरी भर देत आहेत..कांद्याला चांगले दर मिळू लागताच सरकारकडून अनेकदा निर्यातबंदी घातली जाते किंवा निर्यात शुल्कात वाढ केली जाते. मात्र, उत्पादन वाढून दर कोसळले तरी निर्यात शुल्क कमी केले जात नाही किंवा निर्यातबंदीही वेळेवर उठवली जात नसल्याचा अनुभव आहे. सरकारचे हे धरसोडीचे धोरण दरवर्षी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर येत असून, त्यांना आर्थिक गर्तेत लोटत आहे..दोन वर्षांपेक्षा आवक कमी तरी दर निम्मेनोव्हेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या काळात तीन लाख तीन हजार ९५३ क्विंटलची येथील बाजार समितीत आवक झाली. त्याला तीन हजार ३९७ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. तर नोव्हेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२५ या काळात तीन लाख ६ हजार ९५७ क्विंटलची आवक झाली. त्यासाठी सरासरी चार हजार ४२२ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. मात्र यंदा नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत दोन लाख ५४ हजार ७६६ क्विंटलची आवक झाली. मात्र तुलनेने दर केवळ एक हजार ६७४ रुपये सरासरी प्रति क्विंटल दर मिळाला..Sangli Farmers Scam : कवठेमहांकाळच्या तीन शेतकऱ्यांची लाखो रुपयांची फसवणूक; आंध्रच्या व्यापाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल.तीन वर्षांतील नीचांकी दर२०२४ मध्ये जानेवारी महिन्यात लाल कांद्याला १४६० रुपये प्रति क्विंटल दर होता. २०२५ मध्ये जानेवारीत हा दर २०२४ रुपये राहिला. तर यंदा जानेवारीत १३६६ रुपये इतका दर मिळाला. तीन वर्षांतील हा दर निचांकी आहे..भांडवली खर्चात ४० टक्के वाढकांद्यासाठी जमीन तयार करण्यापासून बाजार समितीत विक्रीसाठी दाखल करेपर्यंत २० ते ४० टक्के खर्च वाढला आहे. जमीन तयार करणे, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, वाहतूक यात ही वाढ झाली. त्यामुळे एकरी किमान ३० ते ४० हजार रुपयांचा भांडवली खर्च वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.