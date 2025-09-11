Crime News: सिन्नर पोलिसांनी मोबाईल स्नॅचिंग करणाऱ्या दोन्ही चोरट्यांना ताब्यात घेतले

सिन्नर: महामार्गावर दुचाकीवरून येऊन मोबाईल स्नॅचिंग करणाऱ्या दोन सराईत चोरट्यांना सिन्नर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. शिर्डी मार्गावर घटना घडल्यानंतर आठ तासांत त्यांचा छडा लावला. .शिर्डी मार्गावर दोन अज्ञातांनी दुचाकीवरून येऊन शहराजवळ मोबाईलवर बोलत पायी येत असताना गोरख संजय लासनकर यांचा मोबाईल हिसकावला होता. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार समाधान बोराडे, नितीन डावखर, कृष्णा कोकाटे, प्रशांत सहाणे यांच्या पथकाने तपास केला. हवालदार हरीश आव्हाड, मनीष मानकर, रवींद्र चिने यांनी ही कामगिरी केली..अरबाज सत्तार शहा (वय १९, रा. खंडाळा, ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर), शाहरुख ऊर्फ चपट्या अफसर शेख (३२, रा. डावखर रोड, श्रीरामपूर) अशी ताब्यात घेतलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून चोरीस गेलेला मोबाईल हस्तगत करण्यात आला. वावीवेस भागात हे दोघे फिरत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचून अरबाज सत्तार शहा यास ताब्यात घेतले, तर शाहरुख शेख फरारी झाला होता. पोलिसांनी त्याला श्रीरामपूर येथून ताब्यात घेतले..Karad Crime: 'मोबाईल हॉटस्पॉट सुरू न केल्याने मुलाकडून वडिलांवर खुरप्याने वार'; ओगलेवाडीतील घटना, दगडानेही केली मारहाण.चपट्यावर १८ गुन्हेशाहरुख ऊर्फ चपट्या शेख याच्यावर वावी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहुरी, सिन्नर पोलिस ठाण्यात तब्बल १८ गुन्हे दाखल आहेत. घरफोडी, चेन स्नॅचिंग, मोबाईल चोरी असे हे गुन्हे आहेत. मोबाईल चोरी करून ते स्वस्तात विक्री करून कागदपत्रे नंतर देतो, असे सांगून विक्रीची त्यांची पद्धत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.