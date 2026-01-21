नाशिक

Sinnar Crime : सिन्नरमध्ये माणुसकीला काळिमा! खासगी शाळेतील शिक्षकाकडून चिमुरडीचा छळ; 'पोक्सो' अंतर्गत गुन्हा दाखल

POCSO Case Registered Against School Teacher : सिन्नर तालुक्यातील नाशिक-पुणे महामार्गावरील एका खासगी शाळेतील शिक्षकाने विद्यार्थिनीचा छळ केल्याप्रकरणी सिन्नर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत संबंधित आरोपीला ताब्यात घेतले असून अधिक तपास सुरू आहे.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सिन्नर: सिन्नर तालुक्यातील एका खासगी शाळेत शिकणाऱ्या आठवर्षीय विद्यार्थिनीचा शिक्षकाकडून छळ झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी विद्यार्थिनीच्या आईने सिन्नर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, संबंधित शिक्षकावर बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो)अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
teacher
Sinnar
Arrest
pocso

