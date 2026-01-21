Sinnar Crime : सिन्नरमध्ये माणुसकीला काळिमा! खासगी शाळेतील शिक्षकाकडून चिमुरडीचा छळ; 'पोक्सो' अंतर्गत गुन्हा दाखल

सिन्नर: सिन्नर तालुक्यातील एका खासगी शाळेत शिकणाऱ्या आठवर्षीय विद्यार्थिनीचा शिक्षकाकडून छळ झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी विद्यार्थिनीच्या आईने सिन्नर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, संबंधित शिक्षकावर बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो)अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. .पोलिसांनी संशयित आरोपी शिक्षकास ताब्यात घेतले आहे. नाशिक-पुणे महामार्गालगत असलेल्या शाळेत हा प्रकार घडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले. इयत्ता दुसरीत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने शुक्रवारी (ता. १६) तिच्या आईकडे शिक्षकाकडून अयोग्य स्पर्श केल्याची माहिती दिली होती. .Viral Video: ती घाबरली होती… अन् तेव्हाच पुणे पोलिस पुढे आले; एका व्हिडिओने जिंकली सर्वांची मने.त्यानंतर पुन्हा असा प्रकार घडल्यास त्वरित सांगण्याचे आईने मुलीस बजावले होते. तक्रारीनुसार, सोमवारी (ता. १९) शाळा सुटल्यावर असेंब्ली हॉलमध्ये बसलेल्या विद्यार्थिनीस पुन्हा शिक्षकाने अयोग्यरीत्या स्पर्श केला. तसेच स्वच्छतागृहाकडे जात असताना मार्ग अडवून त्रास दिल्याचेही मुलीने सांगितले. या प्रकारामुळे पालकांनी मंगळवारी (ता. २०) शाळा व्यवस्थापनाकडे जाब विचारला. मात्र, व्यवस्थापनाकडून समाधानकारक सहकार्य मिळाले नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.