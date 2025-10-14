Sinnar News : सरदवाडी मार्गावरील नागरिकांची दुर्गंधीतून सुटका; खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या सूचनेनंतर नगर परिषदेकडून मोठे पाइप टाकण्याचे काम सुरू

सिन्नर: सरदवाडी मार्गावरील उपनगरातील नागरिकांची दुर्गंधीसह गटारीच्या वाहत्या पाण्यातून वावरण्यापासून सुटका होणार आहे. नगरसेवक, नागरिकांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, नगर परिषदेकडून मोठे पाइप टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, दुरुस्तीचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत..अजिंक्यतारा ते वाजे लॉन्सपर्यंत गटारीचे पाणी रस्त्यावरून वाहत होते. मुख्य रस्त्यावरून वाहणाऱ्या गटारीच्या पाण्यामुळे परिसरात दुर्गंधी येत होती. गटारीच्या पाण्यातून नागरिकांना वावरावे लागत असल्याने आरोग्य धोक्यात आले होते. मे महिन्यात सुरू झालेल्या बेमोसमी पावसापासून ते ऑक्टोबरपर्यंत पावसाच्या पाण्यासह उघड्या चेंबरमधून गटारीचे पाणी रस्त्यावरून वाहत होते..प्रत्येक पावसाळ्यात या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याने नागरिकांकडून संताप व्यक्त होत होता. सरदवाडी मार्ग बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येतो. त्यामुळे नगर परिषदेला रस्त्याची दुरुस्ती व गटारीचे काम करता येत नव्हते. तथापि, खासदार वाजे यांनी हे काम नगर परिषदेला करण्याची सूचना केली. मुख्याधिकारी अभिजित कदम, अभियंता सौरभ गायकवाड यांनी हे काम सुरू केले..Pimpri Metro: मेट्रोचा पादचारी पूल अद्याप अपूर्णच; मोरवाडी चौकात संथगतीने काम, धोका पत्करून रस्ता ओलांडण्याची वेळ.नागरिकांच्या पाठपुराव्याला यशमाजी नगरसेवक पंकज मोरे, सोमनाथ पावसे यांनी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदने दिली होती. तर पप्पू आंबेकर यांच्यासह नागरिकांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे ऑनलाइन तक्रार करण्यासह नगर परिषदेला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी नगर परिषदेला सूचना करून तातडीने मोठे पाइप टाकण्यास सांगितले. त्यानुसार हे काम सुरू झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.