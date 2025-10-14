नाशिक

Sinnar News : सरदवाडी मार्गावरील नागरिकांची दुर्गंधीतून सुटका; खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या सूचनेनंतर नगर परिषदेकडून मोठे पाइप टाकण्याचे काम सुरू

Sinnar: Sewer Water Issue in Sardawadi Area : सिन्नर येथील सरदवाडी मार्गावरील उपनगरात रस्त्यावरून वाहणाऱ्या गटारीच्या पाण्यामुळे होणाऱ्या त्रासावर मात करण्यासाठी, खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या सूचनेनुसार नगर परिषदेने मोठे पाइप टाकण्याचे काम सुरू केले आहे.
drainage problem

drainage problem

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: सरदवाडी मार्गावरील उपनगरातील नागरिकांची दुर्गंधीसह गटारीच्या वाहत्या पाण्यातून वावरण्यापासून सुटका होणार आहे. नगरसेवक, नागरिकांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून, नगर परिषदेकडून मोठे पाइप टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यान, दुरुस्तीचे काम तत्काळ पूर्ण करण्याच्या सूचना खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Development
Sinnar
Drainage Work
Drainage Cleaning

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com