Sinnar Thanagaon Road : डांबरीकरण की काँक्रिटीकरण? नेत्यांच्या वादात सिन्नर-ठाणगाव रस्त्याची हाडे खिळखिळी

संपत ढोली सिन्नर: सिन्नर ते ठाणगाव रस्त्याचा प्रश्न चांगला चर्चेत आला आहे. आधी रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे आणि आता आमदार माणिकराव कोकाटे आणि भाजप नेते उदय सांगळे यांनी रस्त्याबाबत घेतलेल्या भूमिकांमुळे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या डुबेरे गावात झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनानंतर हा राजकीय सामना अटीतटीवर येऊन पोहोचला आहे. .दोन वर्षापासून रस्त्याची अवस्था अतिशय वाईट आहे. डांबरीकरणासाठी निधीही मंजूर आहे. मात्र सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याच्या मुद्यावर प्रश्न अडकला आहे. रस्ता होत नसल्याने डुबेरेसह ठाणगाव, पाडळी, हिवरे, पिंपळे, आडवाडी, डुबेरेवाडी, आटकवडे या गावांत संताप आहे. भाजपचे नेते उदय सांगळे यांनी हा मुद्दा आंदोलनाच्या माध्यमातून उचलून धरला. अखेर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आठ दिवसात डांबरीकरण सुरु करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले..आंदोलनाची तालुक्यात चर्चारस्ता अतिशय खराब असून नागरिक, वाहनधारक, रुग्ण, विद्यार्थी यांचे हाल असल्याच्या वस्तुस्थितीपेक्षा रस्त्यासाठी भाजपचे उदय सांगळे यांनी खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या डुबेरे गावात आंदोलन केले, ही बाब अधिक चर्चेत आली. सांगळे यांनी मंजूर निधीतून डांबरीकरण करण्याचे लेखी आश्वासन बांधकाम विभागाकडून घेतले. त्यामुळे हे काम सुरु होईल असे वाटत होते..कोकाटे सिमेंट काँक्रिटीकरणावर ठामसिन्नर ते ठाणगाव मार्गाचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यावर आमदार कोकाटे ठाम आहेत. डांबरीकरणापूर्वी खड्डे दुरुस्ती हाती घेणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला त्यांनी तसे बजावले. आठ दिवसांत मंजुरी मिळणार असल्याचे सांगून रस्ता काँक्रिटीकरण करायचे असल्याचे आपल्या शैलीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले..नागरिक सोसताहेत मरणयातनाया सर्व प्रकारात खासदार वाजे यांनी जाहीर भूमिका घेतली नसली तरी वाजे यांच्या गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यामुळे तालुक्याचे त्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. पावलोपावली खड्डेच खड्डे असल्याने नागरिक मरणयातना सोसत आहेत. प्रवाशांची हाडे खिळखिळी होऊ लागली आहेत. अशा स्थितीत आगारानेही काही बस फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. एकूणच हा तिढा केव्हा सुटणार याची वाट पाहण्याशिवाय आता नागरिकांनाही पर्याय राहिला नाही..बांधकाम विभाग अडकला कात्रीतबांधकाम विभागाने एकीकडे आठ दिवसात सिमेंट काँक्रिटीकरणाला मंजुरी न मिळाल्यास डांबरीकरण सुरु करण्याचे आश्वासन सांगळे यांना दिले. तर दुसरीकडे कोकाटे सिमेंट काँक्रिटीकरणावर कायम आहेत. यात अधिकारी चांगलेच कात्रीत सापडले आहेत.