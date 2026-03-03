नाशिक

Sinnar Thanagaon Road : डांबरीकरण की काँक्रिटीकरण? नेत्यांच्या वादात सिन्नर-ठाणगाव रस्त्याची हाडे खिळखिळी

The Conflict Between Asphalt and Cement Concreting : दोन वर्षापासून रस्त्याची अवस्था अतिशय वाईट आहे. डांबरीकरणासाठी निधीही मंजूर आहे. मात्र सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याच्या मुद्यावर प्रश्न अडकला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
संपत ढोली सिन्नर: सिन्नर ते ठाणगाव रस्त्याचा प्रश्न चांगला चर्चेत आला आहे. आधी रस्त्याला पडलेल्या खड्ड्यांमुळे आणि आता आमदार माणिकराव कोकाटे आणि भाजप नेते उदय सांगळे यांनी रस्त्याबाबत घेतलेल्या भूमिकांमुळे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या डुबेरे गावात झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनानंतर हा राजकीय सामना अटीतटीवर येऊन पोहोचला आहे.

