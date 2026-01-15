Sinnar News : सिन्नरमध्ये राष्ट्रवादीचा गुलाल! हर्षद देशमुख यांची उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड

सिन्नर: संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून असलेल्या सिन्नरच्या उपनगराध्यपदी बुधवारी (ता.१४) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे हर्षद देशमुख यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. स्वीकृत नगरसेवकपदावर राष्ट्रवादीच्या दोघांना, तर शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या एकास संधी मिळाली. निवडीनंतर समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. दरम्यान, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या समसमान जागा असूनही स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीत आमदार कोकाटे यांचे वर्चस्व राहिल्याचे दिसून येते. .नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले, मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांच्या उपस्थितीत उपनगराध्यक्ष निवडीची विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. गटनेते सागर भाटजिरे, मनोज देशमुख, नगरसेवक उदय गोळेसर पंकज मोरे, पंकज जाधव, शुभम वारुंगसे, शेखर गोळेसर, बाळासाहेब उगले, अजय गोजरे, अनिल सरवार, सुदर्शन नाईक, सागर कोथमिरे, अमोल झगडे, ज्योती मोरे, सविता खोळंबे, सविता कानडी, ललिता हांडे, गीता वरंदळ, मनीषा गवळी, सुवर्णा उबाळे, आशा कर्पे आदी उपस्थित होते..उपनगराध्यक्षपदासाठी हर्षद प्रभाकर देशमुख यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला होता. छाननीत तो वैध ठरल्याने मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांनी देशमुख यांची निवड बिनविरोध झाल्याचे जाहीर केले. त्यांच्या अर्जावर सूचक म्हणून आशिष गोळेसर तर अनुमोदक म्हणून ललिता हांडे यांनी सही केली होती. .स्वीकृतसेवकपदासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडू आलेला लिफाफा मुख्याधिकारी कदम यांनी नगराध्यक्ष उगले यांच्याकडे दिला. तो उघडून उगले यांनी स्वीकृत नगरसेवकांची नाचे वाचून दाखवली. आमदार माणिकराव कोकाटे समर्थक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील गवळी, विजय वरंदळ तर खासदार राजाभाऊ वाजे गटाचे समर्थक शिवसेनेचे (उबाठा) अशोक जाधव यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..शिवसेनेने यामुळे थांबणे केले पसंतपालिकेत एकूण ३० नगरसेवक आहेत. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे १४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १३, भाजपचे दोन व शिवसेनेचा एक असे नगरसेवक आहेत. अशा स्थितीत शिवसेनेने (उबाठा) संख्याबळ जास्त असूनही त्यांनी थांबणे पसंत केले. नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याने त्यास मताचा अधिकार आहे. .Uddhav Thackeray: मुख्यमंत्री म्हणतात रडीचा डाव मग अधिकाऱ्यांना तुम्ही घरगडी नेमलं का? उद्धव ठाकरेंचा फडणवीसांना सवाल.अशा स्थितीत शिवसेना (उबाठा) व राष्ट्रवादी काँग्रसचे समान १४ संख्याबळ होते. ऐनवेळी भाजप किंवा शिवसेनेच्या नगरसेवकाने राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिल्यास शिवसेनेचा (उबाठा) उपनगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. यामुळे त्यांनी थांबणे पसंत केले. शिवसेनेच्या नगरसेवकानेही शिवसेना (उबाठा) पक्षाशी संपर्क साधला होता, मात्र त्यास उशीर झाला होता, असेही बोलले जात आहे. भाजपचा पाठिंबा घेण्यास मात्र शिवसेनेने (उबाठा) नकार दिल्याचीही चर्चा आहे, त्यामुळेच शिवसेनेने (उबाठा) जोखमी पत्करली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा उपनगराध्यक्षपदाचा उमेदवार बिनविरोध निवडला गेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.