Ashok Kharat : भोंदू खरातवर ‘एसआयटी’कडून दोषारोपपत्र दाखल

नाशिक - संशयित भोंदू अशोक खरात याच्याविरोधात दाखल लैंगिक शोषणाच्या दोन गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. विशेष तपास पथक (एसआयटी) उर्वरित सात गुन्ह्यातील दोषारोपपत्र येत्या काही दिवसात न्यायालयात दाखल करणार आहे. दरम्यान, तपासादरम्यान एसआयटीने १०५ साक्षीदारांचे जाबजबाब नोंदवून घेतले असून, सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आलेले सुमारे १३ हजार व्हिडिओ लिंक्स हटविल्या. .एसआयटीने आतापर्यंत दोन गुन्ह्यांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून, उर्वरित गुन्ह्यांच्या दोषारोपपत्रांची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. खरातने श्रद्धेचा गैरफायदा घेत महिलांचे लैंगिंक शोषण केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.२० मार्च २०२६ पासून या प्रकरणाचा तपास एसआयटी करीत आहे. महिला आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीच्या पथकात २४ जणांचा समावेश आहे. एसआयटीने खरातविरोधातील गुन्ह्यांमध्ये आतापर्यंत १०५ हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. खरातविरोधात भौतिक, दस्तऐवज, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे एसआयटीच्या पथकाने संकलित केले आहेत..१३ हजार व्हिडिओ लिंक्सपीडित महिलांचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ एसआयटीच्या पथकाने हटविले आहेत.महाराष्ट्र सायबर सेलच्या मदतीने तब्बल १३ हजार १७५ लिंक्स काढून टाकण्यात आल्या आहेत. वारंवार आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणारी ४५१ सोशल मीडिया खातीही बंद केली आहेत.काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारानाशिक - रुपाली चाकणकर यांना ‘क्लीन चीट’ देत यंत्रणेने त्यांना अटक न केल्यास महिला काँग्रेस रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे यांनी आज दिला..निकटवर्तीयास अटकसिन्नर, (जि. नाशिक) : खरात याचा निकटवर्तीय नामकर्ण आवारे यास सिन्नर पोलिसांनी बुधवारी सायंकाळी अटक केली. सिन्नर तालुका औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयातून त्यास ताब्यात घेण्यात आले. आवारे हा खरात याच्या शिवनिका संस्थांनवरही बरीच वर्षी विश्वस्त राहिला आहे. त्याचबरोबर जगदंबा माता पतसंस्थेचे अध्यक्ष व सिन्नर तालुका औद्योगिक सहकारी वसाहतीचाही अध्यक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.