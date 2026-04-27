Nashik News : ‘टीसीएस’मधील दानिशच्या मोबाईलचा ‘क्लोनिंग’ अहवाल ‘एसआयटी’कडे

नाशिक - येथील बहुराष्ट्रीय नामांकित आयटी कंपनी 'टीसीएस'मधील महिला कर्मचाऱ्यांचे लैंगिक शोषण व धार्मिक भावना दुखावण्यासह धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला दानिश शेख याच्या मोबाईलचा 'क्लोनिंग'चा सीलपॅक अहवाल विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) प्राप्त झाला आहे. मोबाईलच्या 'क्लोनिंग' अहवालातून महत्त्वाचे धागेदारे 'एसआयटी'च्या हाती लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरारी असलेली निदा खान हिच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सोमवारी (ता. २७) नाशिक रोड सत्र न्यायालयात सुनावणी होईल. .टीसीएसमधील या प्रकरणी दाखल नऊ गुन्ह्यात संशयित आसिफ अन्सारी, शफी शेख, रझा मेमन, तौसिफ अत्तार, शाहरुख कुरेशी, दानिश शेख यांच्यासह कंपनीतील पुण्यातील एचआर हेड अश्विनी चैनानीला अटक केली आहे. संशयित प्रोसेस असोशिएट निदा खान पसार आहे. गुन्ह्याच्या सखोल तपासासाठी आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी 'एसआयटी'ची नियुक्ती केली असून, गुन्हे शाखेचे सहायक आयुक्त संदीप मिटके तपास करीत आहेत..याच गुन्ह्याच्या अनुषंगाने एसआयटीने तौसिफ बिलाल अत्तार (३७), दानिश एजाज शेख (३२), शाहरुख हुसेन शौकत कुरेशी (३४), रझा रफीक मेमन (३५, सर्व रा. मुंबई नाका परिसर, नाशिक) या चौघांचा न्यायालयीन कोठडीतून पुन्हा ताबा घेतला आहे. संशयित दानिश शेख याच्या मोबाईलला फेसलॉक होते. त्यासाठी त्याला न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत नेऊन ते उघडण्यात आले. त्यानंतर त्यांच्या मोबाईलमधील डाटा क्लोनिंग करण्यात आला आहे..फोटो गॅलरी, व्हॉट्सॲप, ई-मेल, इन्स्ट्राग्राम या ॲपलाही त्याने लॉक केले होते. ते उघडण्यात येऊन त्यातील डाटा क्लोनिंग करण्यात आला आहे. त्यातून गुन्ह्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती मिळण्याची शक्यता आहे. या क्लोनिंगचा सीलपॅक अहवाल एसआयटीला देण्यात आला आहे. त्यात संशयितांचे पीडितांसमवेतचे फोटो, चॅटिंग, रेकॉर्डिंग असण्याची शक्यता आहे. संशयित दानिश याचे कॉलरेकार्डही यातून समोर येणार आहे..निदा खानच्या सुनावणीकडे लक्षयाप्रकरणातील संशयित निदा खान हिने अटकपूर्व जामिनासाठी नाशिक रोड न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर सोमवारी (ता. २७) सुनावणी होणार आहे. गर्भवती असलेल्या निदाने अटकपूर्व जामीन मिळावा, तपासात सहकार्य करण्याची हमी देत विनंती अर्ज केला आहे. त्यास सरकार पक्ष व एसआयटीने विरोध केला असून, त्यावर सरकार पक्ष व एसआयटी आपली बाजू पुन्हा मांडणार आहेत. त्यामुळे गर्भवती असलेल्या निदा खानला अटकपूर्व जामीन मिळतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. निदा खान हिने पीडितांच्या धार्मिक भावना दुखावून त्यांना धर्मपरिवर्तनासाठी प्रयत्न केल्याचा गुन्हा मुंबई नाका पोलिसांत दाखल आहे. गुन्हा दाखल झाल्यापासून निदा पसार आहे..संशयितांनी कार दिली भंगारातटीसीएसमधील लैंगिक शोषण व धर्मांतराच्या दाखल गुन्ह्यात एसआयटीच्या हाती महत्त्वाची माहिती लागली आहे. संशयितांनी वापरलेल्या दोन कारपैकी एका कारची भंगारात (स्क्रॅप) विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, या गाड्यांचे मूळ मालक कोण आहेत, यासाठी आरटीओकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. एसआयटीने शनिवारी (ता. २५) पीडित फिर्यादीला सोबत घेऊन महत्त्वाचा पंचनामा केला..सक्तीच्या धर्मांतर प्रयत्नावेळी संशयितांनी पीडिताचे फोटो आणि व्हिडिओ काढून ते कंपनीच्या अंतर्गत व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसारित केले होते. त्या दृष्टीने तांत्रिक तपास सुरू आहे. तर, गुन्ह्यात दोन कारचा वापर केल्याचे समोर असून, त्यापैकी एक कार संशयितांनी भंगारात विकल्याची माहिती हाती लागली आहे. संबंधित चारचाकी वाहनांची नोंदणी कोणाच्या नावे आहे, याचा शोध सुरू आहे.