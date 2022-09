Missing Case : शहरातून सहा मुले, मुली बेपत्ता

By

नाशिक : शहरातून सहा मुले- मुली बेपत्ता झाल्याप्रकरणी विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. मागील काही दिवसांपासून मुला, मुलींचे अपहरण करण्यात येत असल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. (Six boys girls are missing from city Latest Nashik Marathi News Missing Case)

शहरातील त्र्यंबक नाका सिग्नलजवळील एका महाविद्यालयातून अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाली. तिच्या वडिलांनी बुधवारी (ता.१४) दुपारी साडेबारा वाजता मुलीस महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर सोडले. यानंतर महाविद्यालय संपल्यानंतर मुलगी घरी न परतल्याने त्यांनी सर्वत्र शोध घेतला. गुरुवारी त्यांनी पोलिसांत मुलीचे अपहरण झाल्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे.

गंजमाळ परिसरातील श्रमिकनगरातून एक मुलगी बेपत्ता आहे. तिच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या फिर्यावदीवरून भद्रकाली पोलिसांत अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. शरणपूर रोडवरील कस्तुरबा नगरातील तरुणीला नात्यातील तरुणाने अपहरण केल्याचा दावा मुलींच्या घरच्यांनी केला. द्वारकाजवळील ट्रॅक्टर हाउस परिसरात एका संस्थेचे खुले निवारागृह आहे.

या निवारागृहातून बारा वर्षीय मुलगा बेपत्ता झाला. त्याला बाल कल्याण समितीच्या मोहिमेत शोधण्यात आले होते. त्याच्या आई- वडिलांशी संपर्क साधून त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणारे होते. परंतु, तत्पूर्वीच हा मुलगा निवारागृहातून पसार झाला. याप्रकरणी भद्रकाली पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पवननगरच्या स्वामी समर्थ केंद्रामागील घरातून एका तरुणीला, तर परिसरातून एका तरुणाला पळवून नेल्याच्या तक्रारी कुटुंबांनी दिल्या आहेत.

