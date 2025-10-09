Diwali Festival : दिवाळी आली! नाशिकची बाजारपेठ आकर्षक आकाश कंदिलांनी सजली; यंदा इको फ्रेंडली कंदिलांना मागणी

जुने नाशिक: आकर्षक विविध रंगांच्या आकाश कंदिलांनी संपूर्ण बाजारपेठ सजली आहे. नाविन्यपूर्ण आकार, प्रकार आणि डिझाईनमध्ये आकाश कंदील विक्रीस दाखल झाले आहेत. पारंपरिक, टिकाऊ आणि इको फ्रेंडली कंदिलांना देखील यंदा अधिक मागणी होत आहे. दसरा संपन्न होताच नागरिकांना दिवाळीचे वेध लागले आहेत..दिवाळीसाठी लागणाऱ्या विविध वस्तूंनी बाजारपेठ सजली आहे. दीपोत्सवाचा सण असल्याने आकर्षक आकाश कंदील बाजारात विक्रीस आले आहेत. टिकाऊ आणि इको फ्रेंडली वस्तूने तयार केलेल्या कंदिलांना अधिक मागणी होताना दिसत आहे. विविध आकार, प्रकार आणि नक्षीकाम केलेले ३ इंचापासून ते ६ फुटांपर्यंतचे आकाश कंदील बाजारात विक्रीस आले आहेत. .गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा नागरिकांचा खरेदीकडे अधिक कल दिसून येत आहे. जागोजागी दुकाने सजली आहेत. इतकेच नाही, तर अन्य जिल्ह्यांमध्येही शहरातून आकाश कंदील निर्यात होत आहेत. त्यामुळे सध्या शहर आकाश कंदिलांचे माहेरघर ठरत आहे. ५० रुपये डझनपासून ५ हजारांस एक असे आकाश कंदील विक्री होत आहेत. कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने आकाश कंदिलांच्या किमतींमध्ये दहा टक्के वाढ झाली आहे..यांचा होतो वापरखणाची साडी, वेलवेट कापड, रंगबिरंगी साधे आकर्षक कापड, बांबू कामटी, पुठ्ठा, जूट, ऑईल पेपर, लेस, रेशमी दोरी, लाकडी फ्रेम.आकाशकंदिलांचे प्रकारषटकोनी, डायमंड, स्टार, चौकोन, आयताकृती खणाचे कंदील, जाणता राजा, स्वामी समर्थ, फोटो फ्रेम तसेच वॉटरप्रूफ आणि मॅजिक स्टार आणि फोल्डिंग फ्रेम आकाश कंदील अशा विविध प्रकारात आकाश कंदील विक्रीस आले आहेत. असे असले तरी पारंपरिक आकाशकंदिलांना मागणी असल्याचेही विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले..Diwali Gifts : दिवाळी भेटवस्तूंच्या बाजारात 'कॉम्बो पॅक'ची चलती; आकर्षक पॅकेजिंग ठरले आकर्षणाचा केंद्रबिंदू.आकाशकंदिलांची यंदाची बाजारपेठ चांगली आहे. इकोफ्रेंडली कंदिलांना अधिक मागणी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दरात दहा टक्के वाढ झाली आहे.- राकेश जाधव, विक्रेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.