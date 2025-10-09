नाशिक

Diwali Festival : दिवाळी आली! नाशिकची बाजारपेठ आकर्षक आकाश कंदिलांनी सजली; यंदा इको फ्रेंडली कंदिलांना मागणी

Nashik Diwali Market Overview : नाविन्यपूर्ण आकार, प्रकार आणि डिझाईनमध्ये आकाश कंदील विक्रीस दाखल झाले आहेत. पारंपरिक, टिकाऊ आणि इको फ्रेंडली कंदिलांना देखील यंदा अधिक मागणी होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: आकर्षक विविध रंगांच्या आकाश कंदिलांनी संपूर्ण बाजारपेठ सजली आहे. नाविन्यपूर्ण आकार, प्रकार आणि डिझाईनमध्ये आकाश कंदील विक्रीस दाखल झाले आहेत. पारंपरिक, टिकाऊ आणि इको फ्रेंडली कंदिलांना देखील यंदा अधिक मागणी होत आहे. दसरा संपन्न होताच नागरिकांना दिवाळीचे वेध लागले आहेत.

