Nashik Crime: चिमुकला कार्यकर्ता ते गुटखा किंग; पोलीस अधीक्षकांनी दिले सखोल तपासाचे आदेश

Nashik Crime : माजी पालकमंत्र्यांशी जवळीक, मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यपातळीवर राजकीय नेत्यांमध्ये उठबस अन्‌ नाशिक ग्रामीणच्या माजी पोलीस अधीक्षकांच्या विश्‍वासातील असलेला चिमुकला कार्यकर्ता ते थेट गुटखा किंगपर्यंतचा तुषार जगताप याचा प्रवास अंचबित करणारा आहे.

गुटखा तस्करीप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या तुषार जगताप (वय ३६, रा. त्रिमूर्तीनगर, नाशिक) याची जामीनावर सुटका झाली असली, तरी पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी या गुन्ह्याची पाळेमुळे खणून सखोल तपास करण्याचे आदेशच पथकाला दिले आहेत.

त्यामुळे चिमुकल्या कार्यकर्त्याच्या संपर्कात असलेल्याचे धाबे दणाणले आहे. (Small Worker to Gutkha King tushar jagtap Superintendent of Police ordered thorough investigation Nashik Crime)

इगतपुरी पोलीस ठाण्याच्या पथकाने मुंबई-आग्रा महामार्गावर गुटख्याची तस्करी करणाऱ्या दोन कंटेनरमधून सुमारे सव्वा कोटींचा गुटखा जप्त केला होता. याप्रकरणी इगतपुरी पोलिसांनी दोन वर्षांपासून फरारी असलेला राष्ट्रीय पातळीवरचा संशयित गुटखा किंग राज भाटिया याला जयपूरमधून (राजस्थान) अटक केली.

त्यानेच दिलेल्या कबुलीतून नाशिकचा स्वयंघोषित ‘आरोग्यदूत’ तुषारचे नाव समोर आले. त्याच्या मदतीनेच भाटिया हा राज्यात अवैध गुटख्याची तस्करी करीत होता. याप्रकरणी इगतपुरी पोलिसांनी बुधवारी (ता. २८) सकाळी तुषारला नाशिकमधून अटक केली.

इगतपुरी न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तसेच, जामीन अर्ज सादर केल्यानंतर न्यायालयाने १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. याप्रकरणी इगतपुरीचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजू सुर्वे तपास करीत आहेत.

तर, पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी सखोल तपासाचे आदेश देतानाच, पाळेमुळे खणून गुटखा तस्करीचे रॅकेट उध्वस्त करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

ग्रामीण पोलीसांच्या या कारवाईमुळे नाशिक शहरातील जगताप याच्या संपर्कातील अनेकजण आणि राज्य पातळीवर राजकीय क्षेत्रातील अनेकांचे धाबे दणाणले आहे. जगतापच्या या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही शोध पोलीस घेत आहेत.