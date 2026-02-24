Nashik Smart City : नाशिकच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा! 'महा-आयटी'चे सीसीटीव्ही झाले भंगार; आयुक्तांचा कारवाईचा पवित्रा

नाशिक: राज्य शासनाच्या महा-आयटी कंपनीने शहरात बसविलेले सर्वच सीसीटीव्ही कालबाह्य झाले असून, ‘बीएसएनएल’कडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबलचा पाच वर्षांचा करारदेखील संपुष्टात आला आहे. .महापालिकेने किती सीसीटीव्ही सुरू आहेत, सुरू असलेल्या सीसीटीव्हीचा डेटा कुठे सेव्ह होतो किंवा त्या संदर्भातील फीडची मागणी करूनही अद्यापपर्यंत अहवाल प्राप्त होत नसल्याने कायदेशीर कारवाईसाठी राज्य शासनाच्या तंत्रज्ञान विभागाकडे अहवाल पाठविणार असल्याची माहिती आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिली..स्मार्टसिटी कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर शहरातील सिग्नल, संवेदनशील ठिकाणी १,३३७ सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु तांत्रिक सहाय्यासाठी राज्य सरकारच्या महा-आयटी कंपनीमार्फत सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी स्मार्टसिटी कंपनीकडे प्राप्त निधीपैकी जवळपास ८० कोटी रुपयांचा निधी महाआयटीकडे वर्ग करण्यात आला. स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपुष्टात आली आहे. प्रकल्प महापालिकेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..सिंहस्थाच्या निमित्ताने महापालिकेकडून सीसीटीव्ही बसविण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी स्मार्टसिटी कंपनीकडून आतापर्यंत बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही, ऑप्टिकल फायबर केबल, प्रत्यक्षात सुरु असलेले कॅमेरे, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कमांड कंट्रोल सेंटरला एकत्रित होत असलेले फुटेज याचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी प्रत्यक्षात माहिती महापालिकेला उपलब्ध होवू शकली नाही. .किती सीसीटीव्ही बसविण्यात आले त्याचा वास्तविक आकडा नसला तरी, जे सीसीटीव्ही दिसतात ते कालबाह्य झाले आहेत. तर स्मार्टसिटी कंपनीची स्वमालकीची ऑप्टिकल फायबर केबल (ओएफसी) नसल्याने बीएसएनएलकडून पाच वर्षांच्या कराराने ओएफसी केबल भाडेतत्वावर घेण्यात आली. .त्या कराराची मुदतदेखील संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सीसीटीव्ही सुरु आहेत की नाही याबाबतदेखील माहिती उपलब्ध होत नसल्याची कबुली महापालिका आयुक्त खत्री यांनी सोमवारी (ता. २३) माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. त्यामुळे शासनाकडे यासंदर्भात अहवाल सादर करून कारवाई करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले..स्मार्ट प्रकल्पांचा आढावास्मार्टसिटी कंपनीमार्फत ५२ प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्यातील किती प्रकल्प पूर्ण झाले. प्रकल्पांची स्थिती काय? यासंदर्भातील आढावा घेतला जाणार आहे. स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत पूर्ण झालेले प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना कंपनी, ठेकेदार व महापालिका असा त्रिस्तरीय करार करून घेतला जात असल्याचे आयुक्त खत्री यांनी स्पष्टीकरण दिले..Panvel Traffic: जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर वाहतूक कोंडी! पनवेलजवळ भलामोठा कंटेनर मधोमध अडकला, दोन्ही बाजूला वाहनांच्या रांगा...२०१९ मध्ये ‘महाआयटी’मार्फत सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सहा वर्षे झाली तरी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. सीसीटीव्ही कालबाह्य झाले आहेत. ओएफसी केबलचा करार संपुष्टात आला आहे. ‘महाआयटी’कडून तीनदा अहवाल मागितला तरी अद्यापही प्राप्त नाही. यासंदर्भातील सर्व अहवाल शासनाला पाठविला जाणार आहे.- मनीषा खत्री, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.