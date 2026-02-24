नाशिक

Nashik Smart City : नाशिकच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा! 'महा-आयटी'चे सीसीटीव्ही झाले भंगार; आयुक्तांचा कारवाईचा पवित्रा

Obsolete CCTV Cameras Under Smart City Project : शहरात बसविलेले सर्वच सीसीटीव्ही कालबाह्य झाले असून, ‘बीएसएनएल’कडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबलचा पाच वर्षांचा करारदेखील संपुष्टात आला आहे.
CCTV Cameras

CCTV Cameras

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्य शासनाच्या महा-आयटी कंपनीने शहरात बसविलेले सर्वच सीसीटीव्ही कालबाह्य झाले असून, ‘बीएसएनएल’कडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात आलेल्या ऑप्टिकल फायबर केबलचा पाच वर्षांचा करारदेखील संपुष्टात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Technology
maharashtra
cctv
Muncipal corporation
Project
Infrastructure

Related Stories

No stories found.