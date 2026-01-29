Nashik Cancer Screening : कॅन्सर उपचारांत पैशांची अडचण संपली! इगतपुरीच्या एसएमबीटीमध्ये २५ हजारांच्या तपासण्या आता मोफत

नाशिक: कर्करोगाचा (कॅन्सर) धोका सातत्याने वाढत असताना आजही ५५ ते ६० टक्के रुग्ण आर्थिक कारणांमुळे निदानास विलंब करत असल्याचे दिसून येते. परिणामी, अनेक रुग्ण तिसऱ्या किंवा चौथ्या टप्प्यात उपचारासाठी दाखल होतात. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन इगतपुरी तालुक्यातील एसएमबीटी हॉस्पिटलच्या कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये कर्करोग निदानासाठी लागणाऱ्या तपासण्या मोफत करण्यात आल्या आहेत. .कर्करोग सदृश लक्षणे असलेल्या रुग्णांना २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या तपासण्या पूर्णतः मोफत केल्या जात असून, या सुविधेचा लाभ आतापर्यंत हजारो रुग्णांनी घेतल्याची माहिती हॉस्पिटल प्रशासनाकडून देण्यात आली. ही सेवा सोमवार ते शनिवार उपलब्ध आहे. रुग्ण थेट बाह्यरुग्ण विभागात किंवा आदिवासी व दुर्गम भागात आयोजित आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून प्राथमिक तपासणी करून हॉस्पिटलमध्ये या तपासण्यांचा लाभ घेत असल्याचेही सांगण्यात आले.Black Box : विमानाचा ब्लॅक बॉक्स म्हणजे नेमकं काय? छोट्याशा यंत्रातून कशी कळते अपघाताची संपूर्ण माहिती..पाहा अचंबित करणारी टेक्नॉलॉजी.Black Box : विमानाचा ब्लॅक बॉक्स म्हणजे नेमकं काय? छोट्याशा यंत्रातून कशी कळते अपघाताची संपूर्ण माहिती..पाहा अचंबित करणारी टेक्नॉलॉजी.मुंबईच्या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलचे पूर्णवेळ उपलब्ध असलेले तज्ज्ञ डॉक्टर्स यामुळे एसएमबीटी हॉस्पिटलमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कर्करोग उपचार सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. एसएमबीटी कॅन्सर इन्स्टिट्यूटमध्ये टाटा मेमोरियलच्या मार्गदर्शनाखाली तज्ज्ञ डॉक्टरांची अनुभवी टीम कार्यरत आहे. यामध्ये मेडिकल ऑन्कोलॉजीसाठी डॉ. संदीप इशी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजीसाठी डॉ. विनायक शेनगे व डॉ. अंबरीष चॅटर्जी, बालरोग कर्करोगासाठी डॉ. पिंकी शाह–काळे, तर हेमॅटो ऑन्कोलॉजीसाठी (ब्लड कॅन्सर) डॉ. गिरीश बदरखे सेवा देत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजवर हजारो रुग्णांवर यशस्वी उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत..पेट स्कॅन व रेडिएशन थेरपी सुरू होणारलवकरच एसएमबीटी हॉस्पिटलमध्ये पेट स्कॅन आणि रेडिएशन थेरपी सुविधा सुरू होणार असून, त्यामुळे कर्करोग निदान अधिक अचूक आणि उपचार अधिक प्रभावी ठरणार असल्याचे हॉस्पिटलचे सीओओ सचिन बोरसे यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.