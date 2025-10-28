Saundane News : निसर्गाच्या कोपाला हरवलं! सौंदाणे येथे पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तरुणाचा थरारक संघर्ष आणि 'जीवदान' देणारी पहाट

सौंदाणे: तीन तास मृत्यूच्या तावडीत अडकलेला एक तरुण... थंडी, अंधार आणि प्रवाहाचा सामना करीत झाडाच्या फांदीला चिकटून राहिला. थरथरत्या हातांनी मोबाईलवरून तो मदतीसाठी कॉल करीत होता; पण प्रत्येक मिनिट त्याच्यासाठी नवा कसोटीचा क्षण ठरत होता. अखेर पहाटेच्या उजेडाबरोबर आली ती जीवदानाची पहाट..!.तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने सौंदाणे परिसरातील नदी-नाले दुथडी भरून वाहू लागले आहेत. रविवारी (ता. २६) रात्रीपासून सुरू झालेल्या जोरदार पावसाने गलाठी नदीचा प्रवाह प्रचंड वाढला आणि फुलेवाडी-तिसगाव रोडवरील लहान फरशी पूल पाण्याखाली गेला. त्याच वेळी मालेगाव येथून काम आटोपून आपल्या घरी परतणारा संदीप बंडू खैरनार (वय २२) हा तरुण या पुराच्या तडाख्यात सापडला. .रात्री सुमारे अकराच्या सुमारास तो दुचाकीवरून पुलावरून जात असताना पाण्याचा अंदाज न आल्याने अडकला. काही क्षणांतच पाण्याचा प्रवाह वेगाने वाढला आणि त्याची दुचाकी बंद पडली. स्वतःला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच तो पुराच्या प्रवाहात वाहून गेला..शौर्यपूर्ण बचाव मोहीमघटनेची माहिती शिवसेनेचे पदाधिकारी चेतन पवार यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना दिली. त्यांनी तत्काळ अग्निशमन दलाचे संजय पवार व शकील तैराक यांना घटनास्थळी रवाना होण्याचे आदेश दिले. मध्यरात्रीचा अंधार, वाढता प्रवाह आणि काटेरी झुडपांची भीती अशा कठीण परिस्थितीत शकील तैराक यांनी जीवाची पर्वा न करता पाण्यात झेप घेतली. ते पोहत संदीपपर्यंत पोहोचले आणि त्याला झाडावरून उतरविले..त्याला पोहता येत नसल्याने त्यांनी स्वतःचे सुरक्षा जॅकेट संदीपला दिले. नंतर दोराच्या सहाय्याने त्यांनी त्याला किनाऱ्यावर सुरक्षित पोहोचविले. पहाटे साडेतीनच्या सुमारास संदीप सुखरूप बाहेर आल्यावर ग्रामस्थांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. या धाडसी बचाव मोहिमेत शकील तैराक, रफिक खान, विकास बोरगे, चेतन पवार, संतोष अहिरराव, सतीश खैरनार, शशिकांत सूर्यवंशी, सागर पवार, योगेश खैरनार, सचिन पवार, समाधान खैरनार यांच्यासह अनेक ग्रामस्थांनी सहभाग घेतला..शेवटचा क्षण आणि नवी पहाटरात्रीच्या काळोखात काळाचा सामना करीत उभा राहिलेला संदीप आज गावासाठी धैर्य आणि आशेचे प्रतीक बनला आहे. त्याच्या त्या तीन तासांच्या संघर्षाने संपूर्ण परिसराला शिकवलं, ‘धैर्य असेल तर निसर्गाचा कोपही हरवतो!’.मृत्यूच्या सावटातही धैर्य कायमपाण्याचा प्रवाह वाढत असतानाही संदीपने धीर न सोडता आपल्या मोबाईलवरून मित्र परिवार व नातेवाइकांना मदतीसाठी कळविले. भरपावसात ग्रामस्थ तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. मात्र, पाण्याचा जोर एवढा होता, की मदतकार्य तत्काळ सुरू करता आले नाही..Turkey Earthquake : तुर्कीमध्ये ६.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप, इमारती कोसळल्या अन्... .काटेरी झाडच जीवाचा आधारसंदीपला दैवाने साथ दिली. पुराच्या प्रवाहात वाहत असताना त्याने जवळच असलेल्या काटेरी बाभळीच्या झाडाला धरून जीव वाचविला. थंडी, काळोख आणि प्रचंड प्रवाहाच्या गर्जनेत तब्बल तीन तास तो त्या झाडावर लटकलेला राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.