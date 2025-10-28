नाशिक

Saundane News : निसर्गाच्या कोपाला हरवलं! सौंदाणे येथे पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या तरुणाचा थरारक संघर्ष आणि 'जीवदान' देणारी पहाट

The Final Struggle: Holding Onto Hope and a Tree Branch : सौंदाणे परिसरात गलाठी नदीच्या पुरात तीन तास अडकलेला तरुण संदीप खैरनार, झाडाच्या फांदीला धरून जीव वाचवत होता. पहाटे ग्रामस्थ आणि तैराकांच्या मदतीने त्याची सुटका करण्यात आली.
Sandeep Khairnar

Sandeep Khairnar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सौंदाणे: तीन तास मृत्यूच्या तावडीत अडकलेला एक तरुण... थंडी, अंधार आणि प्रवाहाचा सामना करीत झाडाच्या फांदीला चिकटून राहिला. थरथरत्या हातांनी मोबाईलवरून तो मदतीसाठी कॉल करीत होता; पण प्रत्येक मिनिट त्याच्यासाठी नवा कसोटीचा क्षण ठरत होता. अखेर पहाटेच्या उजेडाबरोबर आली ती जीवदानाची पहाट..!

Loading content, please wait...
Nashik
Malegaon
maharashtra
rain
Youth
Monsoon

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com